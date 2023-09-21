انت الان تتابع خبر مذيعة الجزيرة ‘‘غادة عويس’’ تصفع زميلها على الهواء وتلقنه درساً بالأدب بعدما تجاوز واعتدى عليها بهذا الفعل؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في ظاهرة ليست الأولى ولا يمكن أن تكون الأخيرة، هاجم مغرد إماراتي شهير المذيعة الأشهر في قناة الجزيرة، غادة عويس، الآن. ورغم نشوة الانتصار التي لم تدم طويلاً، تلقى المدون الإماراتي المدعو إبراهيم بهزاد رداً صاعقاً وملجماً من الإعلامية اللبنانية والمذيعة في قناة "الجزيرة"، غادة عويس، بعد تطاوله واعتداءه عليها لفظياً. وقد جعلت تصرفاته أضحوكة أمام الملايين من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك بعد أن نشر "بهزاد" تغريدة تساءل فيها: "أين هي برامجها وما خفي أعظم وأين هم المحللين الذين يتحدثون عن الاحتلال العسكري ويتباكون على الدول العربية؟ وأين صوت فيصل القاسم عن تدخلات تركيا في بلاده وتباكي جمال ريان ودموع خديجة بن قنة وعويل؟" ردت "عويس" على تغريدة المدون الإماراتي بقولها: "مع أني لا أعرفك ومع أنك تعيش تحت نظام بوليسي يجبرك على شتمي، أقول لك بكل محبة أني ضد العنف والظلم أينما كان، ولذلك أتمنى أن يتفاهم الكرد والأتراك وأن تتوقف السعودية حربها في اليمن وأن يتوقف تآمر الإمارات وأن ترفع الدول الأربع حصارها عن قطر وأن تنعم الأمة بالحرية والازدهار وتتحرر فلسطين!"

وتشتهر غادة عويس بردودها المفحمة وحواراتها القوية، حيث تمتلك حجة قوية أمام جميع محاوريه.

في مواجهة الرد المتحامل من الإعلامية اللبنانية، وجد المدون الإماراتي نفسه في حالة ارتباك، ولم يجد سوى الإصرار على تكرار نفس الأقوال المكررة التي يستخدمها الهجمات الإلكترونية لتشويه سمعة والد "عويس".

واستجابت "عويس" لاتهامات "بهزاد" بكلمات قوية، قائلة: "من المؤسف أن يكون مستوى الشخص الذي تتحدث عنه بهذه الحقارة والجهل! لا يوجد لديك أخلاق أو دين أو علم! على أي حال، لا يمكنني أن أهتم بمناقشة الجهلة! يجب أن يتولى الناس التعامل معك هنا وسيتولى الله التعامل معك في المستقبل."