انت الان تتابع خبر لن تصدق ما حدث وفاة عريس إماراتي بعد 35 دقيقة من الدخلة وعند تشريح الجثة كانت الصدمة القاتله للجميع... والعروس المتهورة تعترف بجرأة بما فعلته دون خجل! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فبعد ساعتين من ليلة الزفاف، سمع الجيران أصوات سيارة الإسعاف، وتفاجئوا عندما شاهدوا المسعفين يحملون جسد العريس وينقلوه من الشقة.

زفاف إماراتي – تعبيرية وذكر الخبر الوارد، أنّ المسعفين حاولوا إنعاش العريس، حيث كان في مراحلَ خطيرة وفارق الحياة، وهذا ما صدم عائلته وزوجته. وأشار إلى أنّ العروس دخلت في غيبوبة، يبنما طالب ذوو العريس بتشريح الجثة، حيث إتضح أنه توفي بسبب تناوله لجرعة زائدة من المنشط وأورد الخبر أن العروس استفاقت من الغيبوبة بعد يومين، وطلبت التحدث إلى والد العريس، واعترفت له أنها ألحّت على زوجها لتناول “الفياغرا”، ورغم أنه رفض، لكن في النهاية وافق وتناول حبة واحدة.

ولم تكتفِ الزوجة بتلك الحبة، فاستغلت ذهابه إلى الحمام ووضعت حبتين إضافيتين من المنشط في العصير، ظناً منها أن هذا سيزيد من قوة وطاقة العريس، ويجعل ليلة دخلتهم مميزة، لكن ذلك كان سبب وفاته.