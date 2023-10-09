انت الأن تتابع خبر قولوا وداعاً لأمراض السرطان والجلطات الدماغية والسكري وتصلب الشرايين ..إذا تناولت هذه الثمرة على الريق ستودع معاناتك وحرمانك.!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استخدم الثوم في الطب القديم الآسيوي في علاج الكثير من الأمراض، حيث اعتبرترفصوص الثوم في العصر اليوناني الترياق الذي يعالج الأمراض المختلفة.، وهذا لأنه يتكون من العديد من المواد المضادة للأكسدة ومركبات الكبريت والأحماض الأمينية، كما أنه يحتوي على العقار المناعي الطبيعي الأس _ألليل سيستين، وعند هرس الثوم تتحول هذه المادة إلى الألليسين وتتفاعل مع إنزيم الألينيز، الذي يعطي رائحة الثوم.

والثوم يتمتع بفوائد عديدة منها

يخفض مستوى الكوليسترول في الدم، وأشارت دراسات حديثة أن ثمرة واحدة من الثوم تقلل من معدلات الكوليسترول الضار في الدم.

من فوائد أكل الثوم على الريق أنه يخفض من ضغط الدم المرتفع، فهو يعمل على ارتخاء عضلات الأوعية الدموية، لأنه يساعد على زيادة إفراز أكسيد النيتريك في الدم، مما يساعد في توسيع وارتخاء الأوعية الدموية.

يساعد على الوقاية من تصلب الشرايين والجلطات، لأن تناول الثوم على الريق يعمل على تخفيض نسبة الدهون الثلاثية في الدم مما يقي ويعالج أمراض القلب وتصلب الشرايين.

محاربة الأمراض الفطرية المُعدية التي تسببها البكتيريا المنتشرة في الجو، واحدة من أهم فوائد أكل الثوم على الريق، وهذا لأن الثوم يحتوي على مادة الألليسين التي تقاوم إنزيمات البكتيريا.و أيضا من فوائد أكل الثوم على الريق أنه يحارب داء الجيارديا الطفيلي، الذي يسبب أمراض الجهاز الهضمي، فهو له دور مهمًا في محاربة الأمراض.

قد يعالج أكل الثوم على الريق نزلات البرد ولكن ليس هناك دراسات توضح هذا. الثوم يعتبر مضاد حيوي وينشط الدورة الدموية.يقي المثانة من الأمراض. يزيد من نشاط الكبد وتقويته لطرد السموم من الدم. من فوائد أكل الثوم على الريق لمدة 6 أشهر يوميًا بانتظام أنه يعالج كسور العظام، ويعمل على تقوية العظام خاصةً عند الأطفال. مطهر للفم والمريء والتهابات اللثة، ويقوي الأسنانتناول الثوم على الريق يطرد البلغم ويقلل من الصداع والغثيان الذي يصيب الجسم.

ويمكن استخدام الثوم في تكثيف الشعر بالثوم وعلاج الثعلبة، كما أن لزيت الثوم فوائد للصحة والجمال، كما يساعد الثوم في علاج الضعف ، من خلال تناول 5 فصوص من الثوم أو يمكنكم خلطه بالسمن النقي يوميًا، مع مضغ خمس فصوص من الثوم وشرب الحليب في الصباح، تساعد هذه الوصفة على الشفاء من العقم عند النساء، فللثوم خصائص للرجل.

الوقاية من أمراض السرطان من فوائد أكل الثوم على الريق أنه يحارب نمو الخلايا السرطانية في الجسم، لاحتوائه على مادة الدياليل التي تحارب تكوّن الخلايا السرطانية في الثدي، فهو يساعد الجسم على زيادة إفراز إنزيمات تثبط من الخلايا السرطانية في الجسم. وجد المعهد الوطني الأمريكي من خلال إجراء تجارب على الحيوانات أنه يقاوم نمو الخلايا السرطانية،

ويمنع ترسب المواد الكيميائية في الدم المسببة للأورام في الجسم مثل سرطان الكبد وسرطان القولون وسرطان البروستاتا وسرطان الغدد اللبنية وسرطان المثانة والمريء والرئة وسرطان المعدة وسرطان الجلد، فباختصار من فوائد أكل الثوم على الريق هو تقوية جهاز المناعة على محاربة الخلايا السرطانية.

فوائد الثوم على الريق والسكري فص ثوم واحد يساعد على تحسين نسبة السكري في الدم، فقد أشارت الدراسات الحديثة أن الثوم يخفض من مستوى سكر الجلوكوز في الدم، الذي يساعد في تقليل نسبة الكوليسترول.

وقد أجريت الدراسة على حيوانات مصابة بمرض السكري وأثبتت أنه يخفض من مستوى الدهون في الدم، إلا أن مثل هذه الدراسات لم تثبت مدى صحتها على الإنسان، ولكن دواء مثل الميتفورمين والذي يحتوي على زيت الثوم، أثبت أنه يقلل من مستوى الكوليسترول في الدم من خلال تجارب المرضى لأنه يقوم بتحسين معدل الأنسولين في الدم.

فوائد الثوم لعلاج الصداع النصفي من فوائد تناول الثوم كل صباح فور الاستيقاظ أنه يقلل من آلام الرأس مثل الصداع والصداع النصفي، يمكنك مضغ فص ثوم أو عصر الثوم واستخلاص ماؤه ووضع نقطتين منه في فتحة الأنف، أو هرسه ودهنه على الجبهة أو الرقبة لسحب الألم.

يقارب من 5 فصوص من الثوم وتغلى مع الحليب، حتى يتجانس الخليط، ثم انزلوا الوعاء من على النار، يتم تناول هذا الخليط مع الوجبات الرئيسية يوميًا أو كل صباح على الريق. الثوم يقضي على البكتيريا الضارة والفطريات قديما كان الثوم يستخدم في القضاء على مرض الكوليرا،كان الناس يقومون بتوزيع الثوم في أرجاء متفرقة من المنزل لقتل بكتيريا الكوليرا المنتشرة في الجو، كما أن شرب عصير الثوم على الريق يحمي ويقي من جميع الأمراض البكتيرية والفطرية المنتشرة.

فوائد أكل الثوم على الريق لعلاج سلس البول الثوم يمكنه علاج التهابات المثانة، قم بإضافة ربع كيلو من الثوم مع نصف كيلو من زيت الخردل مع اثنين لتر ماء وخلطهم في وعاء، واتركه يغلي حتى يتبخر الماء، بعد أن يبرد قليلا قم بتدليك منطقة تحت السرة به مرتين يوميًا، فوائد أكل الثوم على الريق لأمراض

الأذن الثوم مفيد جدًا في علاج جروح الأذن والصديد أو القيح، كما أنه يساعد في علاج الصمم، لعلاج أمراض الأذن خذ 4 فصوص ثوم واغليها مع ملعقة طعام من زيت الخردل، ثم اطفئ الحرارة وانزل الوعاء وانتظر حتى يصبح الخليط دافئًا، خذ قطرة من الخليط وضعها في الأذن، ولعلاج الصمم قم بغلى 8 فصوص من الثوم في 60 مللي في زيت السمسم أو زيت بارد وضع قطرتين من هذا الزيت في الأذن مرتين.

تفاعل الثوم مع الأدوية من الآثار الجانبية للثوم هو التفاعل مع الأدوية، فإن كنت مصابًا بأحد الأمراض وتتناول حبوب مستخلصات الثوم فلا داع لتناول الثوم بكمية كبيرة، لأنه يتفاعل مع أدويتك الأخرى وقد يسبب لكَ بعض الآثار الجانبية، وهي: تناول أكثر من 5 فصوص ثوم تسبب حرقة المعدة وانتفاخات البطن، ومشاكل في الجهاز الهضمي، بشكل عام حتى وإن لم تكن تتناول الأدوية. قد يسبب حساسية الجلد وتهيجه، وتظهر أعراض الطفح الجلدي.

من فوائد أكل الثوم على الريق هو أنه يساعد على تقليل الجلطات، ولكن مع تناوله مع الأسبرين أو أيّ مكملات غذائية أو أدوية أخرى مضادة للجلطات، يسبب سيولة شديدة في الدم. تجنب تناول الثوم في حالة المرضى الذين يتناولون أدوية لتقليل الكوليسترول ومرضى ضغط الدم.

تجنب تناول كمية من الثوم لمرضى متلازمة نقص المناعة البشري، وهذا لأن كبسولة واحدة من السَّاكوينافير تحتوي على مستخلص الثوم بتركيز 4.46 ملليجرام من الألليسين، مما يقلل من تركيز هذا الدواء وفاعليته في الدم، ودواء السَّاكوينافير Saquinavir هو مثبط البروتياز في فيروس الإيدز HIV Protease Inhibitors. المرأة التي تقوم بالرضاعة الطبيعية لا يجب أن تأكل الثوم، لأنه يؤثر على الرضاعة الطبيعية وزيادته تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي لكِ ولرضيعك.

نصائح للتخلص من رائحة الثوم المزعجة بعض الناس يبتعدون عن الثوم لأنه يترك رائحة كريهة في الفم، ولكن مع اتباعكم لهذه الطرق قد يكون من السهل عليكم التخلص من رائحة الثوم: تناول أعواد البقدونس. مضغ علكة أو تناول السكاكر. تناول ثمرة تفاح. مضغ حبة من الهيل أو الحبان،

الحبان قوي جدًا ومنعش للفم. تناول ورقة نعناع طازجة. مضغ حبة قرنفل أو تناول شاي القرنفل. شرب كوب من الحليب. في الختام نرجو أن نكون وضحنا لكم فوائد أكل الثوم على الريق لصحتكم، ونرجو ألا تتناولوا الثوم بكثرة وتتجنبوا أضراره إن كنتم تتناولون نوع محدد من الدواء، ولاستشارة أحد أطبائنا بخصوص تناول الثوم يمكنك الاستشارة.

وتقاس فوائد تناول الثوم من خلال احتوائها على أكبر كمية من مادة الألليسين، كما أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات الهامة مثل فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ب 3 النياسين، ويحتوي على معادن مثل الكالسيوم والعناصر الغذائية الأخرى مثل البروتينات والسكريات. فوائد الثوم على الريق للجسم للثوم فوائد رائعة لعلاج الكثير من الأمراض والوقاية منها كما أثبتت الكثير من الأبحاث والدراسات.