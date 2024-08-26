انت الأن تتابع خبر يساهم في نموه بشكل سليم ويحافظ على جهازه المناعي.. فوائد البطيخ للرضيع وفي أي عمر ينصح بتقديمه للطفل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد البطيخ فاكهة صيفية منعشة يستمتع بها الأطفال من جميع الأعمار للتغلب على حرارة الصيف، وذلك بجانب فوائده الصحية العديدة للطفل.

ويتميز بسعرات حرارية منخفضة جدًا

إلا أنه في المقابل يحتوي وفقاً لموقع بولد سكاي على العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة؛ لذا فإن إضافته إلى النظام الغذائي لطفلك يمكن أن يساهم في نموه بشكل سليم، ويحافظ على جهازه المناعي، ولكن ما هو العمر الموصى به لتقديم البطيخ للأطفال وكيف يمكن تجنب إصابة طفلك بردود الفعل التحسسية؟

متى يستطيع الأطفال الرضع تناول البطيخ؟

يوصى بتقديم البطيخ للأطفال من عمر ثمانية أشهر، لكن قد يقوم بعض الآباء بتقديمه للطفل في عمر الستة أشهر ويمكن القيام بذلك بشرط أن تظل الأم على دراية بشأن ردود الفعل التحسسية المحتملة بعد تناول البطيخ، فقد يصاب بعض الأطفال بأعراض الطفح الجلدي بسبب الطبيعة الحمضية لهذه الفاكهة.

يمكن أن تشمل علامات حساسية الطفح الجلدي الإسهال وسيلان الأنف والقيء، وفي بعض الأحيان، قد يؤدي البطيخ إلى الإصابة بالحموضة؛ لأن الفركتوز الموجود في الفاكهة قد لا يمتصه الجهاز الهضمي للطفل بالكامل.

لذا عندما يتعلق الأمر بتغذية الرضع، تحتاج الأمهات إلى استشارة طبيب الأطفال قبل تقديمه للطفل.

الفوائد الصحية للبطيخ للأطفال الرضع

1. تعزيز صحة القلب والعظام

يحتوي البطيخ على الليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية؛ لأنه يساعد على تحسين تدفق الدم، مما يخفف من ضغط الدم، كما أن البطيخ يعد غنياً أيضًا بالكاروتينات التي تساعد في الحفاظ على صحة الإبصار لدى الطفل، والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

يعد البطيخ مفيداً أيضاً لعظام الأطفال

فهو يقلل من احتمالات الإصابة بهشاشة العظامن ويقوي العظام والمفاصل للأطفال الرضع، وذلك لاحتوائه على البوتاسيوم الذي يحتفظ بالكالسيوم في الجسم، كما يحتوي البطيخ أيضًا على معدن المغنيسيوم الذي يساعد في نمو العظام وبناء العضلات وتقوية الأعصاب لدى الأطفال.

2. الوقاية من السمنة

تعد فاكهة البطيخ من الفواكه منخفضة السعرات الحرارية، وتساعد مركبات السيترولين الموجودة في البطيخ على تقليل تراكم الدهون في الخلايا الدهنية، وبالتالي وقاية طفلك من الإصابة السمنة.

3. تقوية المناعة

يحتوي البطيخ على مركبات تساعد في تقليل الالتهاب، وتساعد في تحييد الجذور الحرة، تأكدي من اختيار البطيخ الناضج؛ لأنه يحتوي على مركبات تحمى طفلك من الإصابة من الالتهابات المختلفة.

يعد البطيخ غنياً أيضاً بفيتامين سي، وهو من الفيتامينات التي تساعد في تقوية جهاز المناعة لدى الأطفال، و زيادة خلايا الدم الحمراء والهيموجلوبين من خلال امتصاص الحديد.

4. تعزيز الهضم

البطيخ ليس مجرد فاكهة صيفية فحسب، بل هو من الفواكه سهلة الهضم، فهو غني بالألياف الغذائية التي تساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي للطفل، ومحاربة الإصابة بالإمساك، وعدم انتظام حركة الأمعاء

5. تعزيز رؤية الطفل

يساعد فيتامين أ الموجود في البطيخ على الحفاظ على ترطيب البشرة والشعر، ويشجع أيضًا على النمو الصحي لخلايا الكولاجين والإيلاستين، والحفاظ على صحة الأنسجة الرخوة والأغشية المخاطية وعظام الطفل .

6. ترطيب جسم الطفل