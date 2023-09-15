الاعلان عن رفع أسعار النفط بشكل مفاجئ إلى هذا الحد والكشف عن السبب!! .. الأسعار الجديدة

الرياض - محمد الاطلسي - ارتفعت أسعار النفط اول امس الأربعاء 13 سبتمبر، حيث وصل سعر خام برنت الى 92.83 دولار للبرميل للمرة الاولى منذ نوفمبر 2022، بارتفاع 1.16 دولار أو 1.27% عن الجلسة السابقة.

ويأتي هذا الارتفاع في أسعار النفط بعد اعلان روسيا والسعودية واوبك بلس استمرار التخفيضات الطوعية الى نهاية العام الحالي.

وتحقق السعودية مداخيل عالية من اسعار النفط مما يقلص العجز في الميزانية السعودية وقد تحقق فائضاً وهو ما ينعكس على الانفاق الحكومي والتطوير السريع في المملكة ويستفيد المواطنون والمقيمون من ارتفاع فرص العمل وتحسن الفرص الاستثمارية والتجارية.