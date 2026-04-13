السيتي يدمر تشيلسي ويلاحق أرسنال

السيتي يدمر تشيلسي ويلاحق أرسنالواصل مانشستر سيتي مطاردة أرسنال المتصدر وتقليص الفارق بينهما إلى 6 نقاط بعدما حقق فوزا كبيرا على تشيلسي 3 ـ 0 الأحد في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبعدما تلقى أرسنال خسارة مفاجئة على أرضه أمس السبت 1 ـ 2 أمام بورنموث، دك مانشستر سيتي شباك مضيفه تشيلسي بثلاثية تناوب على تسجيلها نيكي اورايلي في الدقيقة 51، ومارك غيهي في الدقيقة 57 والبلجيكي جيريمي دوكو في الدقيقة 68.

ورفع سيتي رصيده إلى 64 نقطة مع مباراة أقل خلف أرسنال برصيد 70 نقطة، علما أنه حقق فوزه الثالث تواليا في مختلف المسابقات من بينها الانتصاران الأخيران على أرسنال 2-0 في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، وليفربول (4-0) في ربع نهائي كأس إنجلترا، ما يجعل السباق نحو لقب الدوري الممتاز على أشدّه قبل أسبوع واحد من القمة المنتظرة بين سيتي وأرسنال الأحد المقبل على ملعب الاتحاد.

ويخشى أرسنال تكرار سيناريو موسمي 2023 و2024 عندما تصدر لفترات طويلة قبل أن يخسر اللقب في نهاية المطاف لمصلحة سيتي.

في المقابل تجمّد رصيد تشلسي عند 48 نقطة في المركز السادس بفارق أربع نقاط عن ليفربول الخامس، ما يعقد جهوده بشأن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفي باقي المباريات، أهدر أستون فيلا فرصة التقدم إلى المركز الثالث مؤقتا عقب تعادله أمام مضيفه نوتنغهام فوريست 1-1.

ورفع فيلا رصيده إلى 55 نقطة متأخرا عن مانشستر يونايتد بفارق الأهداف. فيما رفع نوتنغهام رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس عشر.

وقاد المهاجم الفرنسي جان فيليب-ماتيتا فريقه كريستال بالاس بتسجيله ثنائية، منها هدفه القاتل من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا عن ضائع، للفوز على ضيفه نيوكاسل 2-1.

وأتاحت النقاط الثلاث لكريستال بالاس تجاوز نيوكاسل في الترتيب العام بفارق الأهداف في المركز الثالث عشر برصيد 42 نقطة لكل منهما.

وخسر توتنهام مرة أخرى بعدما سجّل الفرنسي نوردي موكييلي هدف الفوز لمصلحة سندرلاند (61).

ويواجه توتنهام خطر الهبوط من الدوري الممتاز إلى المستوى الثاني "تشامبيونشيب" للمرة الأولى منذ موسم (1977-1978، إذ يقبع في المركز الثامن عشر برصيد 30 نقطة بفارق نقطتين عن وست هام آخر الفرق في دائرة الأمان.