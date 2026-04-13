ترامب يتوعد الصين برسوم 50% حال دعم إيران عسكريًا

دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 أبريل 2026 01:06 صباحاً - العربية.نت_ توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة تصل إلى 50% على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة، في حال قدمت الصين دعماً عسكرياً إلى إيران.

وقال ترامب، في تصريحات لشبكة فوكس نيوز، إنه في حال التأكد من تقديم بكين هذا الدعم، فسيتم فرض رسوم “هائلة جداً” على صادراتها، مشدداً على جدية بلاده في اتخاذ هذه الخطوة.

ومن المقرر أن يزور ترامب العاصمة الصينية بكين الشهر المقبل للقاء نظيره شي جين بينغ، ضمن قمة كانت مؤجلة على خلفية التطورات العسكرية الأخيرة المرتبطة بالحرب التي اندلعت في 28 فبراير الماضي.

وفي سياق متصل، أعلن ترامب بدء إجراءات لفرض حصار بحري على مضيق هرمز، متهماً إيران بعدم الالتزام بتعهداتها بإعادة فتح الممر الملاحي، واستمرارها في تطوير برنامجها النووي.

وأشار إلى أن بلاده ستعترض السفن التي تدفع رسوماً لإيران، معتبراً ذلك “ابتزازاً عالمياً”، كما أكد أن القوات الأميركية ستعمل على إزالة الألغام البحرية التي يُعتقد أن طهران زرعتها في المضيق.

وحذر ترامب من أن أي هجوم يستهدف السفن أو القوات الأميركية سيُقابل برد عسكري حاسم، مؤكداً استعداد الولايات المتحدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات عند الضرورة.

