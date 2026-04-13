وزير البترول: إنجاز 88% من مجمع سولار أسيوط.. وتسريع التنفيذ لخفض واردات السولار

دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 أبريل 2026 01:06 صباحاً - دوت الخليج_ أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الأهمية الاستراتيجية لمشروع مجمع إنتاج السولار والمنتجات البترولية عالية القيمة الجاري تنفيذه بمحافظة أسيوط، لما يمثله من دور محوري في خفض فاتورة الاستيراد، خاصة السولار.

جاء ذلك خلال مشاركته، عبر الفيديو كونفرانس، في أعمال الجمعية العامة لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك)، بحضور رئيس الشركة محمد عبد الله، وقيادات الوزارة، والهيئة المصرية العامة للبترول، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

وشدد الوزير على ضرورة الإسراع في استكمال الجزء المتبقي من المشروع، بما يسهم في تعظيم الاستفادة منه وزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية، وتوفير السولار بالمواصفات الأوروبية (يورو 5).

ووجّه بتكثيف جهود التنفيذ من خلال تعزيز العمل التكاملي مع المساهمين والشركات المنفذة، نظرًا لأهمية المشروع في تأمين إمدادات السولار للسوق المحلي، خاصة في صعيد مصر، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

كما شدد على الالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، واتباع الإجراءات الوقائية المعتمدة خلال التنفيذ، بما يضمن حماية العاملين وسلامة المنشآت، مؤكدًا أهمية ترسيخ ثقافة السلامة كأولوية قصوى.

واستعرض رئيس الشركة مستجدات تنفيذ المشروع، الذي يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من السولار في صعيد مصر، والمساهمة في خفض الواردات، موضحًا أن المجمع سيعالج المازوت والسولار والكيروسين لإنتاج منتجات عالية القيمة تلبي احتياجات السوق المحلي.

وأضاف أن المجمع سيحقق طفرة في الإنتاج بطاقة 2.8 مليون طن سنويًا من السولار (يورو 5)، و400 ألف طن نافتا، و100 ألف طن بوتاجاز، إلى جانب منتجات ثانوية تشمل 330 ألف طن فحم و66 ألف طن كبريت.

وأشار إلى أن المشروع يعتمد على أحدث التكنولوجيات العالمية، بمشاركة شركات دولية، وأن نسبة التنفيذ بلغت نحو 88%، على أن يتم استكمال الإنشاءات وبدء تجارب التشغيل بنهاية العام الجاري.

وأوضح أن الشركة تولي اهتمامًا بتأهيل الكوادر الفنية، من خلال برنامج لبناء القدرات التشغيلية، مع تخصيص 30% من طاقم التشغيل لأبناء الصعيد.

