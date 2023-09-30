مشهور سعودي يهدي يمني مبلغ مالي كبير والسبب هذا الإسم !..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - ظهر مشهور تطبيق التواصل الاجتماعي سناب شات وهو يهدي مبلغ مالي وقدرة (30 الف ريال) الي احد اليمنيين الذي سمي ابنه علي اسمه حيث ظهر وهو مع بعض الاشخاص يحتفلون مع احد الوافدين اليمنيين بعض ان رزقة الله بطفل بعد عشر سنوات وقام بتسميتة علي اسمة غازي السعودي.

واثناء تحدث غازي الذيابي ودخوله عليهم سألهم متعجباً وش السالفة والقصة يا ولد, فرد الشباب قائلاً جاه اتصال وقالوا له جاك مولود, فقال اليمني انه سمي ابنه غازي علي اسمة, فرد عليهم غازي, ابشر بالسمايا سماوة غازي اليمني 30 ألف ريال.

ويذكر ان غازي الذيابي قد حقق شهرة كبيرة في الوسط الاجتماعي واصبح محض اهتمام كبير من مواطني السعودية, ويعد من مواطني محافظة الطائف ونشأ فيها وبدأ ينشط في اوساط منصات التواصل الاجتماعي وولد في الثمانينيات من القرن المنصرم في محافظة الطائف ويبلغ في الوقت الحالي الاربعينيات من عمرة.

وترجع اصول الذيابي الي قبيلة عتيبة ويعود نسبة الي قبيلة هوزان بن منصور بن عكرمة من ذرية سيدنا إسماعيل, وقد عقد قرانة في خلال شهر يوليو من العام الجاري.

يذكر ان الذيابي وصل عدد متابعيه علي تطبيق سناب شات الي اكثر من اثنين مليون متابع كما وصل عدد متابعي حساب انستغرام الي اكثر من ثلاثمئة الف متابع.