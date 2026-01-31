اتفاق تاريخي.. دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 يناير 2026 07:52 مساءً - أبرمت قوات سوريا الديمقراطية اتفاقًا مع الحكومة السورية الانتقالية يوم الجمعة، يتضمن وقفًا لإطلاق النار ودمجًا تدريجيًا للقوات والإدارات، مما يمهد لانسحاب مشترك وتوحيد المؤسسات.

قوات سوريا الديمقراطية توقع اتفاق دمج مع الحكومة السورية

يشمل الاتفاق انسحاب القوات من مناطق التماس، مع دمج الإدارات المحلية في قوات سوريا الديمقراطية ضمن هيكل الدولة السورية، حيث أكدت مصادر حكومية سورية هذا التفاهم، الذي يمثل خطوة نحو الاستقرار العسكري والإداري في المناطق المعنية.

ترحيب مصري سعودي باتفاق وقف النار لقوات سوريا الديمقراطية

أبدت مصر والسعودية ارتياحًا للاتفاق في بيانات رسمية، معتبرتين إياه خطوة إيجابية نحو حل سياسي شامل، ويأتي هذا الترحيب في سياق دعم الوحدة السورية ومكافحة الإرهاب، مع التأكيد على ضرورة مشاركة جميع الأطراف دون إقصاء.

موقف مصر الثابت تجاه الاستقرار السوري

أعادت وزارة الخارجية المصرية التأكيد على أهمية الحفاظ على سيادة سوريا وسلامة أراضيها، رافضة أي تدخلات خارجية، حيث شدد البيان على تعزيز التماسك الوطني وحماية حقوق المواطنين، مع التركيز على تحسين الأوضاع الإنسانية من خلال مواجهة الإرهاب بكل أشكاله.