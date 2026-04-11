لبنان: 4 شهداء و8 جرحى إثر غارة صهيونية

لبنان: 4 شهداء و8 جرحى إثر غارة صهيونية

أخبار اليمن : الإنذار المبكر يحذر من إنهيارات صخرية متوقعة

أخبار اليمن : الإنذار المبكر يحذر من إنهيارات صخرية متوقعة

النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

«الأعلى للإعلام» يسمح بمد فترات البث للقنوات لتغطية مباراتي نهائي الكونفيدرالية

«الأعلى للإعلام» يسمح بمد فترات البث للقنوات لتغطية مباراتي نهائي الكونفيدرالية

رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج: بدأنا نقل الحجاج إلى مكة المكرمة وسط إشادة واسعة بالخدمات والتنظيم (صور)

رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج: بدأنا نقل الحجاج إلى مكة المكرمة وسط إشادة واسعة بالخدمات والتنظيم (صور)

تعزيز التعاون المصري الإسباني في مجالات سلامة الغذاء

تعزيز التعاون المصري الإسباني في مجالات سلامة الغذاء

وزير الزراعة يبحث مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية تعزيز الأمن الغذائي

وزير الزراعة يبحث مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية تعزيز الأمن الغذائي

الرئيسية الارشيف علوم وتكنولوجيا

يلا شوت بلس..بث مباشر مشاهدة مباراة الجيش الملكي...

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
يلا شوت بلس..بث مباشر مشاهدة مباراة الجيش الملكي...

يلا شوت بلس..بث مباشر مشاهدة مباراة الجيش الملكي...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 10:26 مساءً - تتجه بوصلة الكرة الإفريقية نحو مواجهة مغربية خالصة بنكهة خاصة حين يلتقي الجيش الملكي مع نهضة بركان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2025-2026 في مباراة تبدو كأنها مواجهة بين مدرستين كرويتين تحملان نفس الطموح ولكن بأساليب مختلفة حيث يسعى كل فريق لفرض إيقاعه وكتابة سطر جديد في تاريخه القاري.

يلا شوت بلس..بث مباشر مشاهدة مباراة الجيش الملكي ضد نهضة بركان الأسطورة مباشر اليوم في دوري أبطال أفريقيا مجاناً بدون تقطيع وجودة عالية 

يدخل العساكر اللقاء وهم يحملون حلم العودة إلى منصات التتويج الإفريقية مستندين إلى تاريخ طويل ورغبة متجددة في استعادة الهيبة القارية بينما يظهر نهضة بركان بثقة مكتسبة من تجاربه الأخيرة حيث اعتاد الفريق على الحضور القوي في البطولات الإفريقية خلال السنوات الماضية ما يجعل هذه المواجهة أشبه بصراع بين طموح الاستعادة وثبات التفوق.

عند النظر إلى أرقام الفريقين قبل هذه المواجهة يبدو التوازن سيد الموقف إذ حقق كل فريق نسبة انتصارات متقاربة في آخر مبارياته مع تشابه واضح في الأداء الدفاعي حيث استقبل كلاهما معدلًا متقاربًا من الأهداف وهو ما يعكس مدى التقارب الفني ويجعل نتيجة المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات، دون وجود أفضلية واضحة لأي طرف.

كيف وصل الجيش الملكي ونهضة بركان إلى هذا الدور؟

تمكن الجيش الملكي من بلوغ نصف النهائي بعد مواجهة صعبة أمام بيراميدز حيث تعادل ذهابًا قبل أن ينجح في حسم بطاقة التأهل خارج أرضه بانتصار مهم أظهر فيه شخصية قوية وقدرة على التعامل مع الضغوط.

أما نهضة بركان فقد واصل طريقه بثبات بعد تخطي الهلال السوداني حيث اعتمد على تنظيمه الدفاعي الصلب وقدرته على استغلال الفرص ليؤكد أنه فريق يعرف جيدًا كيف يتعامل مع الأدوار الإقصائية.

موعد مباراة الجيش الملكي ضد نهضة بركان 

تقام المباراة مساء السبت 11 أبريل 2026 على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والرباط في توقيت مثالي لمتابعة واحدة من أبرز مباريات البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الجيش الملكي ضد نهضة بركان 

يمكن متابعة اللقاء عبر شبكة beIN SPORTS الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال إفريقيا والتي تقدم تغطية متكاملة تشمل استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة بمشاركة نخبة من المحللين إلى جانب نقل مباشر لكافة تفاصيل المواجهة مما يمنح المشاهد تجربة كروية غنية بكل عناصر الإثارة.

محمد الشيخ

الكاتب

محمد الشيخ

أخبار ذات صلة

0 تعليق