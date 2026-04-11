يلا شوت بلس..بث مباشر مشاهدة مباراة الجيش الملكي...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 10:26 مساءً - تتجه بوصلة الكرة الإفريقية نحو مواجهة مغربية خالصة بنكهة خاصة حين يلتقي الجيش الملكي مع نهضة بركان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2025-2026 في مباراة تبدو كأنها مواجهة بين مدرستين كرويتين تحملان نفس الطموح ولكن بأساليب مختلفة حيث يسعى كل فريق لفرض إيقاعه وكتابة سطر جديد في تاريخه القاري.

يدخل العساكر اللقاء وهم يحملون حلم العودة إلى منصات التتويج الإفريقية مستندين إلى تاريخ طويل ورغبة متجددة في استعادة الهيبة القارية بينما يظهر نهضة بركان بثقة مكتسبة من تجاربه الأخيرة حيث اعتاد الفريق على الحضور القوي في البطولات الإفريقية خلال السنوات الماضية ما يجعل هذه المواجهة أشبه بصراع بين طموح الاستعادة وثبات التفوق.

عند النظر إلى أرقام الفريقين قبل هذه المواجهة يبدو التوازن سيد الموقف إذ حقق كل فريق نسبة انتصارات متقاربة في آخر مبارياته مع تشابه واضح في الأداء الدفاعي حيث استقبل كلاهما معدلًا متقاربًا من الأهداف وهو ما يعكس مدى التقارب الفني ويجعل نتيجة المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات، دون وجود أفضلية واضحة لأي طرف.

كيف وصل الجيش الملكي ونهضة بركان إلى هذا الدور؟

تمكن الجيش الملكي من بلوغ نصف النهائي بعد مواجهة صعبة أمام بيراميدز حيث تعادل ذهابًا قبل أن ينجح في حسم بطاقة التأهل خارج أرضه بانتصار مهم أظهر فيه شخصية قوية وقدرة على التعامل مع الضغوط.

أما نهضة بركان فقد واصل طريقه بثبات بعد تخطي الهلال السوداني حيث اعتمد على تنظيمه الدفاعي الصلب وقدرته على استغلال الفرص ليؤكد أنه فريق يعرف جيدًا كيف يتعامل مع الأدوار الإقصائية.

موعد مباراة الجيش الملكي ضد نهضة بركان

تقام المباراة مساء السبت 11 أبريل 2026 على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والرباط في توقيت مثالي لمتابعة واحدة من أبرز مباريات البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الجيش الملكي ضد نهضة بركان

يمكن متابعة اللقاء عبر شبكة beIN SPORTS الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال إفريقيا والتي تقدم تغطية متكاملة تشمل استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة بمشاركة نخبة من المحللين إلى جانب نقل مباشر لكافة تفاصيل المواجهة مما يمنح المشاهد تجربة كروية غنية بكل عناصر الإثارة.