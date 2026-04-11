وزير الحرب الأمريكى: مدمرتان أمريكيتان عبرتا هرمز لضمان خلوه من الألغام

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 10:27 مساءً -  

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث إن المدمرتين "فرانك بيترسون" و"مايكل ميرفي" عبرتا مضيق هرمز ونفذتا عمليات في الخليج، مشيرا إلى أن عبورهما يأتي ضمن مهمة تهدف إلى ضمان خلو المضيق بالكامل من الألغام البحرية.

 

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء إنشاء ممر ملاحي جديد سيتم مشاركته مع قطاع النقل البحري، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن الملاحة في المنطقة، وأكدت القيادة أنها بدأت تهيئة الظروف اللازمة لإزالة الألغام من مضيق هرمز، مع خطط لانضمام قوات أمريكية إضافية واستخدام مسيرات تحت الماء لتنفيذ هذه المهمة.

 

 

وأوضحت أن مدمرتين تابعتين للبحرية الأمريكية، وهما يو إس إس فرانك إي بيترسون ويو إس إس مايكل مورفي، عبرتا مضيق هرمز ونفذتا عمليات في الخليج، في إطار جهود تأمين الممر الملاحي وضمان خلوه من الألغام.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

