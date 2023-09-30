الملك سلمان يفجر مفاجأة لليمنيين هي الأول من نوعها في التاريخ ..سيرقصون فرحاً اليوم

الرياض - محمد الاطلسي - ألغت الحكومة السعودية إجراءات وضع لواصق التأشيرات في جوازات اليمنيين القادمين للسعودية بمختلف أنواعها.

وقالت السفارة اليمنية في الرياض، إنها حصلت على نسخة من تعميم صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية تتضمن توجيه الهيئة بالسماح بدخول مواطني عدد من الدول من بينها بلادنا دون وجود لواصق التأشيرات الذي يتم وضعه بسفارات المملكة العربية السعودية في الخارج لاستكمال إجراءات القدوم للسعودية بشكل نظامي.

وقررت الحكومة السعودية إلغاء لاصق تأشيرات (العمل، الزيارة، الإقامة) الصادرة من بعض سفاراتها وممثلياتها في الخارج وشمل القرار عدد من الدول من بينها اليمن ابتداءً من غد الأربعاء الموافق 26 يونيو 2023م ، حيث تقرر السماح لجميع شركات الطيران نقل المسافرين القادمين إلى السعودية من حاملي تأشيرات “العمل، الزيارة، الإقامة” في الدول المشار إليها دون وجود لاصق على الجواز كما كان يعمل به سابقًا بحيث يكون التأكد من صلاحية التأشيرة عبر رمز الاستجابة السريعة QR المطبوعة على ورقة مقاس A4 التي تحتوي على جميع معلومات التأشيرة الخاصة بالمسافر، وفق بيان السفارة.

ويرى مختصون، أن هذه الخطوة ستسهل معاملة الحصول على فيزة الزيارة أو العمل التي تستغرق من شهر إلى 3 أشهر، وسيصبح الحصول عليها في ظرف يوم أو يومين وسيستفيد اليمنيون المقيمون في المملكة من هذه التسهيلات في سرعة استقدام ذويهم وخاصة للزيارة.