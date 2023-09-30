الرياض - محمد الاطلسي - ملك السعودية يصدر 7 قرارت للمغتربين ستجعل السعوديين بصدمة!! اهمها القرار رقم 3--4

القرار الأول: تحمل المملكة التكاليف

بموجب هذا القرار، قامت المملكة العربية السعودية بتحمل كافة التكاليف المستحقة على العمال الأجانب، شريطة أن يكونوا مستمرين في العمل حتى أكتوبر 2022. وبالنسبة للمؤسسات الصناعية المرخصة لمدة خمس سنوات على الأقل، ستتحمل المملكة التكاليف الخاصة بها حتى عام 2024. هذا القرار يهدف إلى تخفيف العبء المالي عن العمالة الأجنبية وتوفير بيئة عمل أكثر استقرارًا.

القرار الثاني: منع احتفاظ صاحب العمل بالمستندات

بموجب هذا القرار، تم منع أصحاب العمل من الاحتفاظ بالمستندات الخاصة بأماكن إقامة العمال الأجانب. وبالتالي، لن يُسمح لأصحاب العمل بالاحتفاظ بالوثائق التأمينية للموظفين، مما يضمن حقوق المقيمين ويحميهم من أي انتهاكات.القرار الثالث: تقليل فترة السماح لمدفوعات المخالفات

اتخذت وزارة الصحة قرارًا بتقليل فترة السماح لمدفوعات المخالفات الخاصة بعمر المتقدم، وسوف يتم تحصيل هذه الغرامات بشكل إلزامي. هذا القرار يهدف إلى تعزيز التزام المقيمين بالقوانين واللوائح وتحفيزهم على الامتثال للضوابط المنصوص عليها.

القرار الرابع: فرصة تبديل الوظائف وتقليل العبء المالي

قرارات الجوازات السعودية الجديدة 1444 أتاحت وزارة العمل السعودية فرصة للمغتربين لتبديل وظائفهم بسهولة.

بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن توقف رسوم المرافقة عند حد 800 ريال سعودي فقط. يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتخفيف العبء المالي عن العمالة الوافدة وتوفير المزيد من الاستدامة المالية لهم.تظهر آخر القرارات السعودية للأجانب التزام الحكومة السعودية بتوفير بيئة مواتية للمقيمين وتحسين شؤونهم. تشمل هذه القرارات تحمل المملكة للتكاليف، ومنع احتفاظ صاحب العمل بالمستندات، وتقليل فترة السماح لمدفوعات المخالفات. كما تتضمن قرارات الجوازات السعودية فرصة تبديل الوظائف، والعودة إلى الوظائف، وتحديد الفئات المعفاة من رسوم المرافقين. بالإضافة إلى ذلك، تم تطبيق رسوم على العمالة الوافدة وفقًا لنظام التعويضات المالي. جميع هذه القرارات تسعى إلى تنظيم أفضل لشؤون المقيمين وتعزيز استدامة القطاع العمالي في المملكة العربية السعوديةالقرار الخامس: العودة إلى الوظائف

أعلنت الحكومة السعودية أن العديد من الوافدين الأجانب عادوا إلى 20 وظيفة داخل الدولة. يعكس هذا القرار استعداد المملكة لاستقبال العمالة الأجنبية المؤهلة وتوفير فرص العمل لهم.

القرار السادس: الفئات المعفاة من رسوم المرافقين

قامت الحكومة السعودية بتحديد الفئات التي ستعفى من رسوم المرافقين، وتشمل زوجة المقيم والأطفال السعوديين لكن آبائهم غير سعوديين، والعامل الداخلي، والمهاجرون من دول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى ذلك، تم منح الإعفاء الضريبي للشركات التي يعمل فيها أقل من 5 موظفين، وذلك لتشجيع استقدام المزيد من العمالة الأجنبية وتحسين البيئة الاستثمارية.

القرار السابع: نظام التعويضات المالي

رسوم العمالة الوافدة 2023 / 1444 تم الإعلان عن نظام التعويضات المالي للعمالة الوافدة داخل المملكة. وفقًا لهذا النظام، يتم تحصيل مبلغ يتراوح بين 700 و800 ريال سعودي شهريًا من العمالة الوافدة. تهدف هذه الرسوم إلى تحفيز العمالة على المشاركة الاقتصادية وتوفير الدعم المالي لتطوير البنية التحتية والخدمات العامة في المملكة

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