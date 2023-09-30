السعودية: وزارة الموارد البشرية تطلق تأشيرة جديدة.. تعرف على مميزاتها!

الرياض - محمد الاطلسي - قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتوفير عدد من التأشيرات التي تساعد الراغبين في العمل في المملكة من تحقيق طموحهم، من خلال خدمات منصة قوى التابعة للوزارة.

ومن أهم تلك التأشيرات هي تأشيرة زيارة العمل المؤقت، التي تمكن أصحاب الأعمال والمنشآت في المملكة من استقدام عمالة لمدة ثلاثة أشهر بدون رسوم إقامة أو رخصة عمل، بهدف تسهيل ممارسة الأعمال وإدارتها بشكل يسير.

شروط استخراج تأشيرة العمل المؤقت بالنسبة لرب العمل وقد بينت وزارة التنمية الاجتماعية أنه بالرغم من عدم الحاجة إلى استخراج رخصة عمل أو إقامة لحامل تأشيرة العمل المؤقت داخل المملكة، إلا أنه توجب بعض الشروط التي يجب أن يلتزم بها مصدر ومستخدم التأشيرة حتى يتمكنوا من إصدار واستخدام تأشيرة العمل المؤقت في المملكة بسلام.

ومن أهم الشروط التي نبهت عليها الوزارة أن تكون المؤسسة التي ترغب في استقدام العمالة قائمة بالفعل، وأن تكون لها رخصة مزاوله نشاط سارية، وسجل تجاري ساري في حالة كان النشاط يحتاج إلى سجل تجاري.

كما يجب ألا يكون هناك أي ملاحظة سلبية على المؤسسة من أي نوع، وبخاصة من قبل نظام حماية الأجور في السعودية، وأن تكون المؤسسة مطابقة لمعايير مواصفات المنشأة الخضراء على أقل تقدير.

شروط استخدام تأشيرة العمل المؤقت بالنسبة للعامل شروط استخدام تأشيرة العمل المؤقت بالنسبة للعامل

وبالنسبة لحامل التأشيرة فيجب عليه ألا يجاوز تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرة الخاصة به، وألا تزيد مدة بقائه في المملكة بشكل عام عن ستة أشهر، إلا إن تم تحويل التأشيرة إلى تأشيرة عمل مستدام، حسب ما نصت عليه لائحة التأشيرات المؤقتة والموسمية.

وقد نبهت الوزارة كل من رواد الأعمال في المملكة والعمال الوافدين، إلى ضرورة عدم مخالفة النظم واللوائح والقوانين المنظمة للعمل داخل المملكة، لعدم تعريض رب العمل أو العامل إلى المساءلة القانونية أو الإبعاد من أراضي السعودية.