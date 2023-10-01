وزارة الداخلية العراقية تكشف عن سبب حريق "عرس الحمدانية"

الرياض - محمد الاطلسي - قالت وزارة الداخلية العراقية إن سبب حريق "عرس الحمدانية" هو مصدر ناري لامس مواد سريعة الاشتعال في قاعة الاحتفال.

ووفق نتائج التحقيقات قالت الوزارة إن سقف القاعة مبني من مواد قابلة للاشتعال وتم تزيينها بمواد قابلة للاشتعال، وأن الألعاب النارية كانت السبب الرئيسي للحريق.

وأضافت الوزارة أن عدد ضحايا الحريق بلغ 107 وفيات إضافة إلى 82 جريحا.

كما أصدرت اللجنة توصيات عديدة بما فيها إعفاء مسؤولين وإحالتهم للتحقيق، حيث تم إعفاء قائم مقام الحمدانية ومسؤولين آخرين لثبوت تقصيرهم.

وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق أعلن استجواب 9 متهمين وإصدار مذكرات قبض وتفتيش بحق شخصين.