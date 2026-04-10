الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية
تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بفعل ارتفاع الدولار لكن المعدن النفيس ما زال في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي إذ يتوقع المستثمرون خفضًا كبيرًا في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام مما قدم الدعم للذهب الذي لا يدر عائدًا.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 4759.54 دولار للأوقية (الأونصة)، ومع هذا حقق المعدن مكاسب نسبتها 1.8 بالمائة منذ بداية الأسبوع.
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.7 بالمائة إلى 4782.70 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار، ما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمائة إلى 75.74 دولار للأوقية. وخسر البلاتين اثنين بالمائة إلى 2061.06 دولار، وهبط البلاديوم 1.2 بالمائة إلى 1539.43 دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.