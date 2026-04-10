الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعيةتراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بفعل ⁠ارتفاع الدولار لكن المعدن النفيس ما زال في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي إذ يتوقع المستثمرون خفضًا كبيرًا في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام مما قدم الدعم للذهب الذي لا يدر عائدًا.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 4759.54 دولار للأوقية (الأونصة)، ومع هذا حقق المعدن مكاسب نسبتها 1.8 بالمائة منذ بداية الأسبوع.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة ⁠للذهب تسليم يونيو 0.7 بالمائة إلى 4782.70 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار، ما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر ⁠تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمائة إلى 75.74 دولار للأوقية. وخسر البلاتين اثنين بالمائة إلى 2061.06 دولار، وهبط البلاديوم 1.2 بالمائة إلى 1539.43 دولار.