هام: المملكة تفقد أملها بإستضافة كأس العالم 2034 بسبب هذه الدولة الوصخة!!

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت المملكة العربية السعودية رغبتها في استضافة مونديال 2034، في خطوة جديدة تأتي تعزيزًا لطموحاتها الرياضية. حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مهلة تنتهي بتاريخ 31 أكتوبر للاتحادات المهتمة بتقديم عروضها.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “غارديان” البريطانية، تظهر أستراليا كأبرز منافسي المملكة في هذا السياق. جاء الإعلان عن الجدول الزمني المحدد بعد إعلان السعودية نيتها استضافة البطولة.

في تعقيبه على الأمر، قال جيمس جونسون، الرئيس التنفيذي لكرة القدم الأسترالية، إن منظمته “تستكشف إمكانية” التقديم، مؤكدًا التزام أستراليا بتقديم عرض قوي بعد نجاح تنظيمها لكأس العالم للسيدات في 2023.

من جهته، أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن المملكة جاهزة لتقديم ملف قوي، مشيرًا إلى النجاحات المحلية والإقليمية الأخيرة في مجال الرياضة.

وفي تصريح مهم، أشاد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بمبادرة السعودية، وأكد دعمه لجهود المملكة في هذا السياق.

ستقوم الاتحادات المهتمة بتقديم ملفاتها الرسمية بحلول يوليو 2024، حيث من المتوقع أن يتخذ الفيفا قراره النهائي بشأن الدولة المستضيفة في أواخر العام المقبل.