نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الاستثمار: ندرس إجراء تقييم شامل لتطوير وتدريب العنصر البشري من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 مارس 2026 07:06 مساءً - كرم الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عددًا من العاملين المتميزين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة، وقياداتها والعاملين بها.

وأكد الوزير، أهمية العنصر البشري، مشيرًا إلى أن قوة أي مؤسسة تقاس بكفاءة الأفراد وقدرتهم على المتابعة والإنجاز وتسهيل التعامل مع المستثمرين، وهو ما يجعل تطوير العنصر البشري أولوية أساسية للوزارة.

وأوضح الدكتور فريد أن الوزارة تبحث عملية تقييم شامل لتطوير وتدريب العنصر البشري لأهميته في الجهات الخدمية مثل “هيئة الاستثمار”، بهدف رفع مستوى الكفاءة والقدرات بما يتناسب مع الدور الحيوي للوزارة وكياناتها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.

وقال فريد: “الفترة المقبلة ستشهد بذل مجهود مضاعف لتغيير الصورة الذهنية بالعمل الدؤوب الجاد ولن يهدأ لنا بال حتى يتحول لأمر واقع رغم التحديات، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية بشأن جذب الاستثمارات الأجنبية”.

وتابع قائلًا: “نسعى لتبني ثقافة الابتكار داخل الهيئة، ليس فقط في الإجراءات، بل في طريقة تفكير كل موظف، بحيث يكون كل فرد قادرًا على اقتراح حلول مبتكرة تسهم في تسريع وتسهيل الإجراءات الاستثمارية”. وأكد أهمية البرامج التدريبية المتخصصة لضمان رفع مستوى مهارات العاملين وتأهيلهم للتعامل مع كل المستجدات في بيئة الاستثمار”.

وأشار إلى أن التكريم ليس نهاية الطريق، بل هو حافز للاستمرار في بذل الجهد، مشددًا على أن النجاح في جذب الاستثمارات لا يعتمد فقط على السياسات والقوانين، بل على كفاءة وقدرة العاملين على تنفيذ هذه السياسات بكفاءة، والتعامل مع المستثمرين بكل احترافية ومرونة، بما يضمن استدامة الأداء وتحقيق أهداف الاقتصاد الوطني.

وأكد أن الوزارة تسعى لتعزيز روح العمل الجماعي داخل الهيئة وربط الأداء الفردي بالأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج للمستثمرين وللاقتصاد الوطني.

وأعرب فريد عن تقديره للعاملين المكرمين، مؤكدًا أن هذا التكريم يأتي تقديرًا للنماذج المشرفة التي أسهمت بفاعلية في تطوير منظومة العمل داخل الهيئة، بما يعكس روح الالتزام والانتماء المؤسسي، ويحفز الآخرين على تقديم أفضل ما لديهم من جهود وإبداع.

