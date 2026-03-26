وزير الحرب الأمريكى : التفاوض مع إيران مستمر " تحت النار والقنابل" وخسائرها تتصاعد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 مارس 2026 08:28 مساءً - أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث أن بلاده ستواصل التفاوض مع إيران "تحت النار والقنابل"، مشيرًا إلى أن واشنطن ترحب بالتوصل إلى اتفاق رغم استمرار العمليات العسكرية.

وأوضح أن إيران تتكبد خسائر كبيرة يوميًا، مؤكدًا أن القوات الأمريكية نجحت في القضاء على منظومات الدفاع الجوي الإيرانية، وأن الجيش الإيراني تعرض لضربات قاسية خلال الأسابيع الماضية.