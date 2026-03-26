وزير الحرب الأمريكى : التفاوض مع إيران مستمر " تحت النار والقنابل" وخسائرها تتصاعد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 مارس 2026 08:28 مساءً - أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث أن بلاده ستواصل التفاوض مع إيران "تحت النار والقنابل"، مشيرًا إلى أن واشنطن ترحب بالتوصل إلى اتفاق رغم استمرار العمليات العسكرية.

 

وأوضح أن إيران تتكبد خسائر كبيرة يوميًا، مؤكدًا أن القوات الأمريكية نجحت في القضاء على منظومات الدفاع الجوي الإيرانية، وأن الجيش الإيراني تعرض لضربات قاسية خلال الأسابيع الماضية.

وأضاف أن التحرك الأمريكي جاء بحزم، مشددًا على أن الهدف هو منع إيران من امتلاك قدرات نووية أو بحرية، مع التأكيد في الوقت نفسه أن العملية العسكرية "ليست بلا نهاية".

 

 

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

