نعرض لكم الان تفاصيل خبر هاباج لويد: تكاليف أزمة الشرق الأوسط لا يمكن تحملها لفترة طويلة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 مارس 2026 08:03 مساءً - – قال رولف هابن يانسن ​الرئيس التنفيذي لشركة ‌هاباج لويد الألمانية اليوم الخميس إن الأزمة في ​الشرق الأوسط تتسبب ​في تكاليف إضافية تتراوح ⁠بين 40 و50 ​مليون دولار أسبوعيا للشركة، ​وهي تكاليف “لا يمكن تحملها لفترة طويلة”، مع استمرار ​الاضطرابات في مضيق ​هرمز.

وأضاف في تصريحات لصحفيين أن ‌هاباج ⁠لويد تواجه بداية صعبة لهذا العام بسبب الوضع، مضيفا أن ​التوقعات ​للعام ⁠بأكمله “لا تزال جيدة”.

وأشار إلى أن السفن ​الست التابعة ​للشركة ⁠العالقة في الخليج مزودة حاليا بكميات كافية ⁠من ​الطعام والمياه ​العذبة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاباج لويد: تكاليف أزمة الشرق الأوسط لا يمكن تحملها لفترة طويلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.