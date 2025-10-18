وداعا للسكر وأدويته.. مشروب طبيعي موجود في بيتك يحميك من الإصابة بمرض السكر 

الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت دراسة علمية مشتركة بين باحثين من الهند والمملكة المتحدة عن فائدة صحية جديدة لمنتجات الألبان، حيث أظهرت النتائج أن تناول الحليب ومشتقاته يساهم في تحسين استقرار مستويات الجلوكوز في الدم مقارنة بالأنظمة النباتية الصرفة التي تعتمد على بدائل الحليب الصناعية.

أوضحت الدراسة أن التجارب شملت 30 مشاركًا بالغًا تم تقسيمهم إلى مجموعتين:

المجموعة الأولى: اتبعت نظامًا غذائيًا نباتيًا يتضمن الحليب ومنتجات الألبان.

المجموعة الثانية: التزمت بنظام نباتي خالص يعتمد على بدائل الألبان فقط.

وأظهرت النتائج أن أفراد المجموعة الأولى سجلوا مستويات أكثر استقرارًا لسكر الدم، وانخفاضًا واضحًا في الارتفاعات المفاجئة للجلوكوز، كما لوحظ ارتفاع في مستويات الأستيل كارنيتين، وهي مادة تساهم في تحسين عملية استقلاب الدهون داخل الجسم.

في المقابل، شهدت المجموعة الثانية زيادة في مركب الفينيل ألانين، وهو مكوّن قد يؤثر سلبًا على امتصاص الجلوكوز، مما يجعل الجسم أقل قدرة على التحكم في مستويات السكر.

تحذير عاجل من الأطباء

حذّر الأطباء من تغيير النظام الغذائي دون استشارة الطبيب المختص، خاصة بالنسبة لمرضى السكري أو من يعانون من اضطرابات في التمثيل الغذائي، مؤكدين أن الوقاية من مرض السكري تعتمد على:

اتباع نظام غذائي متوازن وغني بالعناصر الطبيعية.

الحد من تناول السكريات المكررة والمصنعة.

تجنّب الإفراط في العصائر والمشروبات المحلّاة.

ويؤكد الباحثون أن نتائج هذه الدراسة قد تفتح الباب أمام إعادة تقييم دور الحليب الطبيعي في الوقاية من اضطرابات السكر والتمثيل الغذائي، مقارنة بالأنظمة النباتية المعتمدة على البدائل الصناعية.