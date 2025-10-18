الرياض - كتبت رنا صلاح - تبحث النساء عن طرق فعالة لتفتيح البشرة وشد الخطوط الدقيقة لذلك يعتبر ماسك الكركم والقهوة من الوصفات الطبيعية الرائعة التي تمنح البشرة إشراقة وحيوية بشكل سريع وسهل

اكتشف سر ماسك الكركم والقهوة لبشرة مشرقة وخالية من الخطوط بطريقة طبيعية وسريعة

يعزز الماسك صحة البشرة ويمنحها مظهر أكثر نضارة وذلك بفضل العناصر الطبيعية الموجودة فيه وتشمل

تفتيح لون البشرة بشكل طبيعي ومنحها توهج صحي

تحفيز إنتاج الكولاجين لشد الجلد وتقليل ظهور الخطوط الدقيقة

تنقية المسام وإزالة الشوائب والأوساخ المتراكمة على البشرة

تخفيف البقع الداكنة وتحسين توحد لون البشرة

تحسين الدورة الدموية مما يمنح البشرة حيوية وإشراق

طريقة تحضير الماسك بسهولة في المنزل

يمكنك تحضير الماسك بخطوات بسيطة باستخدام مكونات متاحة في المنزل وتشمل

خلط كمية مناسبة من مسحوق الكركم مع القهوة المطحونة

إضافة القليل من الحليب أو الزبادي للحصول على قوام مناسب

مزج المكونات جيداً حتى تصبح عجينة متجانسة وسهلة التطبيق

تطبيق الماسك على الوجه مع تجنب منطقة العينين

تركه لمدة عشر دقائق ثم غسله بالماء الفاتر للحصول على أفضل النتائج

نصائح لتعزيز تأثير الماسك على البشرة

يمكنك الحصول على أفضل النتائج عند اتباع بعض النصائح أثناء استخدام الماسك وتشمل