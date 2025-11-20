الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعد الإمساك من المشكلات الصحية الشائعة، إذ تتراوح حركة الأمعاء لدى معظم الأشخاص بين ثلاث مرات يوميًا وحتى ثلاث مرات أسبوعيًا، وهي عملية ضرورية للتخلص من الفضلات وبقايا الطعام غير المهضوم.

طلع معجزة.. مشروب طبيعى حضره فى البيت لعلاج الإمساك فى نص ساعة

ويشير خبراء الصحة إلى أن تغيّر النظام الغذائي، وقلة النشاط البدني، وتناول بعض الأدوية، إضافة إلى التوتر والاكتئاب، قد تزيد من احتمالية الإصابة بالإمساك، خاصة إذا انخفض عدد مرات التبرز عن ثلاث مرات أسبوعيًا.

مشروب طبيعي يعالج الإمساك

وبحسب ما ذكره موقع “دايلي إكسبريس”، قدمت خبيرة التغذية فانيسا إيرين وصفة طبيعية تساعد على التخلص من الإمساك خلال نحو 30 دقيقة، دون الحاجة إلى أي أدوية. وتقوم الوصفة على خلط الكرفس والسبانخ مع كمية مناسبة من الماء في الخلاط حتى يصبح الخليط ناعمًا، مشيرة إلى أن ظهور رغوة خفيفة بعد الخلط دليل على امتزاج المكونات بشكل جيد.

ويحتوي كل من السبانخ والكرفس على نسبة مرتفعة من الألياف غير القابلة للذوبان، وهي من أهم العناصر التي تعزز حركة الأمعاء وتحسن عملية الهضم. كما تُعد الأطعمة الغنية بالألياف من أبرز العلاجات الطبيعية التي أوصت بها مجلة Medical News Today ضمن قائمة تضم:

زيت الزيتون وبذور الكتان

البروبيوتيك

الخضروات الغنية بالألياف

الفواكه مرتفعة الألياف

الحبوب الكاملة مثل خبز القمح الكامل والمكرونة

الماء

وأوضحت المجلة أن البروبيوتيك – وهي بكتيريا وخمائر نافعة تضاف إلى الزبادي أو تُتناول كمكملات – يمكن أن تقلل من أعراض الإمساك بنسبة قد تصل إلى 40%، وفقًا لدراسات حديثة. وتشمل أمثلة الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك: الزبادي، اللبن الرايب، ومخلل الكرنب.

كما شددت التقارير على أهمية تناول الخضروات الليفية لتعويض نقص الألياف في النظام الغذائي، إذ تساعد الألياف غير القابلة للذوبان على تعزيز انتظام حركة الأمعاء. ومن أبرز هذه الخضروات: الكرنب، البطاطا الحلوة، القرنبيط، والجزر.

أما الفواكه عالية الألياف، فقد أوصت المجلة بتناول الكيوي، التفاح، الكمثرى، العنب، التوت، والخوخ نظرًا لقدرتها على تحسين الهضم. كما تُعد منتجات الحبوب الكاملة مصدرًا مهمًا للألياف، ويفضل تناولها طازجة أو مطهوة بشكل بسيط للحفاظ على قيمتها الغذائية.