الرياض - كتبت رنا صلاح - تعمل الكلى باستمرار على تنقية الدم من السموم والمخلفات وتحافظ على توازن المعادن والسوائل في الجسم لذلك يعد الاهتمام بالتغذية الصحية عاملا رئيسيا لدعم صحة الكلى والوقاية من المشاكل المزمنة

تعرف على اهمية تناول الأطعمة الطبيعية للحفاظ على صحة الكلى وتعزيز وظائفها بشكل فعال وطبيعي

توجد مجموعة من الأطعمة التي تساعد على تحسين وظائف الكلى وتقليل العبء عنها وتشمل

البطيخ الذي يساهم في ترطيب الجسم وتنظيف الكلى من السموم

التوت بأنواعه المختلفة يحتوي على مضادات اكسدة تحمي خلايا الكلى

الفلفل الأحمر الغني بفيتامين سي والمغذيات التي تدعم صحة الأوعية الدموية

الثوم الذي يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين الدورة الدموية للكلى

البروكلي الذي يحتوي على مركبات مفيدة تساعد في الحفاظ على وظائف الكلى

عادات غذائية تساعد الكلى على العمل بكفاءة

يمكن تعزيز صحة الكلى ليس فقط من خلال اختيار الأطعمة بل أيضا باتباع عادات غذائية سليمة وتشمل

شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على الترطيب وتقليل تراكم السموم

تقليل تناول الملح والمأكولات المصنعة لتخفيف العبء على الكلى

تناول وجبات صغيرة ومتوازنة للحفاظ على ضغط الدم ومستويات السكر

تجنب الإفراط في البروتين الحيواني الذي قد يزيد العبء على الكلى

ممارسة النشاط البدني بانتظام لتحسين الدورة الدموية ودعم وظائف الأعضاء

نصائح هامة لمتابعة صحة الكلى

ينصح الخبراء بمتابعة صحة الكلى بانتظام للوقاية من المشاكل المزمنة وتشمل النصائح