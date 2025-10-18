«كنز ثمين موجود في كل بيت؟!».. عشبة من الجنة متوفرة في كل مطبخ تعالج النقرس وآلام المفاصل ولها فوائد

الرياض - كتبت رنا صلاح - تُعد بذرة الملوك من النباتات الغامضة التي تجمع بين خصائص علاجية مدهشة ومخاطر صحية محتملة في الوقت ذاته. اشتهرت منذ القدم في الطب الشعبي الآسيوي، خاصة في الهند، بقدرتها على تخفيف العديد من المشكلات الصحية بفضل مركباتها الفعالة. ومع ذلك، فإن هذه القوة العلاجية تتطلب استخدامًا دقيقًا ومدروسًا، لأن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى نتائج عكسية تضر أكثر مما تنفع، مما يجعل التعرف على خصائصها وطريقة استعمالها أمرًا أساسيًا لكل من يرغب بالاستفادة منها.

الشكل والخصائص النباتية

،تنمو بذرة الملوك على شجيرة صغيرة مميزة بأوراقها الخضراء البيضاوية ذات الحواف المتموجة

،تتزين بأزهار جذابة تتنوع ألوانها بين الأبيض والأصفر، حيث تتوزع الأزهار الذكرية في الجزء العلوي بخمس بتلات، بينما تظهر الأنثوية في الأسفل بشكل أكثر بروزًا

،تنتج الشجيرة كبسولات ثلاثية الخلايا تحتوي كل منها على بذرة واحدة، يُستخرج منها زيت علاجي غني يُعد أكثر أجزاء النبات استخدامًا في الطب الشعبي

الفوائد الصحية

،تساعد بذرة الملوك على تحسين عملية الهضم وتخفيف الإمساك وتنقية المرارة من الرواسب

،تُستخدم كمضاد طبيعي للملاريا ولعلاج التهابات الشعب الهوائية والسعال الديكي

،أما الزيت المستخرج منها فيُستعمل خارجيًا لتخفيف آلام المفاصل والنقرس والأعصاب، ويمكن مزجه مع عصير الزنجبيل لتحفيز الدورة الدموية وتنشيط الجهاز التنفسي

الأضرار والتحذيرات