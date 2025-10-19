الرياض - كتبت رنا صلاح - بينما تمر الأعشاب حولنا يوميًا دون أن ننتبه إليها، يبرز الزعتر كخزان حقيقي للفوائد الصحية والجمالية. هذه العشبة الصغيرة لا تقتصر فائدتها على تحسين نكهة الطعام، بل تحتوي على مركبات طبيعية تعزز تجديد خلايا البشرة وتمنحها مظهرًا شابًا وحيويًا حتى مع التقدم في العمر. وبفضل غناها بالفيتامينات والمعادن الأساسية، أصبح الزعتر خيارًا مثاليًا لكل من يسعى إلى نضارة صحية بعيدًا عن المستحضرات الكيميائية الصناعية.

عشبة تسوي ملايين وانت متعرفش قيمتها.. عشبة بسيطة مهملة قادرة على إعادة شبابك حتى لو عمرك 70 سنة وبعكاز!

يحتوي الزعتر على عناصر مهمة مثل فيتامين هـ وفيتامين ب، بالإضافة إلى معادن أساسية كالنحاس والزنك والحديد، التي تساهم في تحسين الدورة الدموية وتجديد خلايا الجلد. كما يمتاز بخصائص مضادة للأكسدة والبكتيريا، ما يساعد على تنقية البشرة ومحاربة التجاعيد والبقع الداكنة. عند استخدامه بانتظام، تصبح البشرة أكثر مرونة وحيوية، مع ظهور إشراقة طبيعية وصحية واضحة وملحوظة.

طريقة تحضير وصفة الزعتر الطبيعية

لتحضير وصفة طبيعية، اخلطي ملعقة كبيرة من الزعتر المجفف مع ملعقتين من شاي بذور الشمر المطحونة في وعاء، ثم أضيفي نصف كوب من الماء المغلي وحركي المزيج جيدًا. بعد ذلك، أضيفي عصير نصف ليمونة واتركيه منقوعًا لمدة 15 دقيقة قبل تصفيته للحصول على سائل نقي جاهز للاستخدام.

طريقة الاستخدام للحصول على أفضل النتائج