الرياض - كتبت رنا صلاح - في زمن زادت فيه الأمراض وضعُف فيه جهاز المناعة بسبب ضغوط الحياة وسوء التغذية، بدأت الأنظار تتجه من جديد نحو الأعشاب الطبيعية كوسيلة علاجية آمنة، ومن أبرز هذه الأعشاب الحلبة، التي تُعتبر كنزًا صحيًا حقيقيًا، فالحلبة ليست مجرد مشروب شتوي، بل دواء طبيعي شامل للجسم، خصوصًا عند تناولها مغلية على معدة فارغة صباحًا، حيث تمد الجسم بالطاقة، وتنظم وظائف الأعضاء الحيوية، وتساعد في الوقاية من أمراض مزمنة مثل السكري والكوليسترول.

ماذا يحدث لجسمك بعد شرب الحلبة على الريق يوميًا؟؟.. النتيجة مدهشة وتغير حياتك للأفضل!!

فوائد الحلبة المغلية على الريق

تهدئ حرقة المعدة وتقلل الحموضة.

تخفض الكوليسترول الضار وتدعم صحة القلب.

تنشط إفراز الحليب لدى الأمهات المرضعات.

تحفز الخصوبة وتزيد عدد الحيوانات المنوية.

تساعد في حرق الدهون وخسارة الوزن الزائد.

توازن الهرمونات وتقلل أعراض تكيس المبايض.

تقوي بصيلات الشعر وتمنع التساقط.

تقلل خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

تخفف السعال وتهدئ الشعب الهوائية.

تنظم حركة الأمعاء وتقي من الإمساك.

فوائد إضافية للحلبة

تساعد الحلبة في علاج التهابات الفم واللثة، كما تُستخدم لتهدئة تشققات الشفاه، ولها دور في خفض حرارة الجسم أثناء الحمى، وتحسين مرونة الشرايين، وتقليل أعراض النقرس، إضافة إلى أنها تُعد مسكنًا طبيعيًا بفضل احتوائها على مضادات الالتهاب.

فوائد الحلبة لمرضى السكري

تُعد الحلبة صديقًا مثاليًا لمرضى السكر، إذ تبطئ امتصاص الكربوهيدرات والسكر في الدم، وتعزز إنتاج الإنسولين الطبيعي، ما يساعد على تنظيم مستوى الجلوكوز بعد الوجبات.

القيمة الغذائية للحلبة

تحتوي كل 100 جم من الحلبة على نحو 333 سعرة حرارية، و55 جم كربوهيدرات، و25 جم ألياف، و24 جم بروتين، بالإضافة إلى معادن أساسية مثل الكالسيوم، المغنيسيوم، الفوسفور، والصوديوم.