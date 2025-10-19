“ ممنوع دخول العزاب ” .. ضعي الفازلين علي النشا واستخدميه بهذه الطريقة! .. حياتك هتتفير 360 درجة !!!

الرياض - كتبت رنا صلاح - في وقت أصبحت فيه مستحضرات التجميل مليئة بالمواد الكيميائية التي قد تضر بالبشرة على المدى الطويل، بدأت الكثير من النساء في العودة إلى الطبيعة بحثًا عن حلول آمنة وفعالة. ومن أبرز الوصفات التي أثبتت نجاحها وانتشرت بسرعة بين محبي العناية الطبيعية، وصفة الفازلين والنشا، فهي تجمع بين الترطيب العميق والتفتيح الطبيعي، لتمنح البشرة مظهرًا مشرقًا وملمسًا حريريًا من الاستخدام الأول تقريبًا. هذا المزيج البسيط لا يحتاج إلى تكلفة كبيرة أو منتجات معقدة، بل يعتمد على مكونات متوفرة في كل منزل.

الفازلين يعمل كدرع واقٍ يحافظ على رطوبة البشرة ويمنع تبخر الماء منها، مما يجعله مثاليًا لمكافحة الجفاف والتشققات. أما النشا، فيمتاز بقدرته على تهدئة الجلد وتنظيف المسام وامتصاص الزيوت الزائدة، مما يمنح البشرة صفاءً ولمعانًا طبيعيًا. وعند مزجهما، يتكون مزيج متكامل يجمع بين النعومة والتفتيح، فيعيد للبشرة توازنها ويمنحها نضارة تدوم طويلاً.

طريقة الاستخدام الصحيحة

لتحضير الوصفة، يُذاب مقدار ملعقة صغيرة من الفازلين في حمام مائي دافئ حتى يصبح لينًا، ثم يُضاف إليه ملعقة من النشا مع التحريك المستمر حتى تتجانس المكونات. يمكن تعزيز المزيج بقطرات من ماء الورد أو زيت عطري لطيف لإضفاء رائحة منعشة. يُفضل وضع الخليط على البشرة النظيفة قبل النوم وتركه حتى الصباح، ثم غسله بالماء الفاتر لتنعمي ببشرة ناعمة ومشرقة.

نصائح للحصول على نتائج مثالية

لضمان فعالية المزيج، يُنصح بتجربته أولًا على منطقة صغيرة من الجلد لتجنب أي تهيج. كما يمكن تعديل الوصفة حسب نوع البشرة، بإضافة قطرات من عصير الليمون للبشرة الدهنية أو القليل من زيت جوز الهند للبشرة الجافة.