«معجزة من السماء».. عشبة مهملة بعشرين جنيه هترجعك شباب حتى لو عمرك فوق الستين.. إليكم طريقة الاستخدام 

الرياض - كتبت رنا صلاح - تخيل أن وجهك صفحة بيضاء ترسم عليها الطبيعة لوحتها الأولى، وأن كل خلية في بشرتك تستيقظ على نغمة خفية تعزفها الريح حين تمر فوق حقل من بذور الكتان، هناك في عمق الضوء تنبعث حياة صغيرة تضيء الجلد من الداخل، وتعيد للعالم ملامحه الأولى كما لو أن النقاء قرر أن يتجسد فيك، فيتحول اللمس إلى لغة، والرائحة إلى ذكرى، والنعومة إلى وعد لا ينكسر، وعدٍ بأن الجمال الحقيقي ليس في المظهر، بل في ذلك البريق الهادئ الذي يشتعل بصمت تحت جلدك كلما لامستك الطبيعة بحنانها، فبين طيات تلك البذور يختبئ سر يربط بين الضوء والبشرة، بين الحلم والملمس، وبين الجمال والحياة ذاتها.

طرق تحضير ماسكات بذور الكتان

تتنوع طرق الاستفادة من بذور الكتان لتناسب مختلف الاحتياجات، فهناك الطريقة التقليدية التي تعتمد على خلط ملعقة كبيرة من مسحوق البذور مع عصير الليمون والنشا وجل الصبار.

ثم يوضع المزيج على الوجه لمدة ساعة قبل غسله بالماء البارد بلطف.

يلي ذلك تدليك خفيف بزيت بذور الكتان لتعزيز الترطيب والنعومة.

أما إذا كنت تفضلين حلاً سريعًا فيمكن غلي البذور لاستخلاص الجل الطبيعي منها.

ثم وضعه على البشرة لمدة خمس عشرة دقيقة قبل غسله، لتصبح العناية اليومية أكثر بساطة وفعالية في آن واحد.

فوائد صحية وجمالية مذهلة