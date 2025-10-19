الرياض - كتبت رنا صلاح - العناية اليومية بالبشرة أصبحت ضرورة لكل امرأة ترغب في الحفاظ على نضارة وصفاء بشرتها وسط ضغوط الحياة اليومية. التعرض المستمر لأشعة الشمس، التلوث، ومستحضرات التجميل الكيميائية يجعل البشرة عرضة للجفاف، البقع، والالتهابات. لحسن الحظ، يمكن تحضير غسولات طبيعية فعالة في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة، تمنح البشرة تنظيفًا عميقًا وترطيبًا فوريًا دون آثار جانبية. في هذا المقال نقدم لكِ أفضل الغسولات المنزلية التي تحافظ على بشرتك ناعمة، مشرقة، وصحية يوميًا.

"استمتعي ببشرة ناعمة ومشرقة من أول استخدام!".. غسولات طبيعية منزلية تنظف بشرتك بعمق وترطبها بدون

غسول زيت جوز الهند

يحتوي زيت جوز الهند على حمض اللينوليك الذي يعالج حب الشباب، وحمض اللوريك المعروف بخصائصه المضادة للبكتيريا، كما يرطب البشرة ويمنع الجفاف.

ضعي كمية صغيرة على البشرة ودلكي بلطف بحركات دائرية لمدة 30 ثانية.

ضعي فوطة مبللة ودافئة على الوجه لفتح المسام.

امسحي الزيت بقطعة قماش ناعمة ونظيفة.

غسول خل التفاح

خل التفاح يحتوي على حمض الماليك الذي ينظف المسام ويقلل الالتهابات، ويساعد على موازنة درجة حموضة البشرة.

امزجي ملعقة خل تفاح مع 3 ملاعق ماء.

بللي قطنة بالخليط وامسحي بها الوجه بلطف.

اتركيه حتى يجف ثم ضعي مرطبك المعتاد.

غسول العسل والليمون

العسل يرطب البشرة ويغذيها، بينما يساعد الليمون على تفتيحها وتقليل البقع.

اخلطي ملعقة كبيرة عسل مع نصف ملعقة عصير ليمون.

ضعي المزيج على الوجه بعيدًا عن العينين واتركيه 15–20 دقيقة.

اغسليه بالماء الفاتر ثم البارد واستمتعي ببشرة نظيفة وناعمة.

باستخدام هذه الغسولات الطبيعية ضمن روتينك اليومي، ستحصلين على بشرة نظيفة، مشرقة، وناعمة دون الحاجة للمنتجات التجارية المكلفة أو المواد الكيميائية الضارة.