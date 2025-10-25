وداعا للسكر وأدويته.. مشروب طبيعي موجود في بيتك يحميك من الإصابة بمرض السكر 

الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت دراسة علمية مشتركة بين فرق بحثية من الهند والمملكة المتحدة عن فائدة جديدة لمنتجات الألبان، حيث أظهرت فعاليتها في تحسين استقرار مستويات السكر في الدم، مقارنة بالأنظمة النباتية الصرفة التي تعتمد على بدائل الحليب.

شملت الدراسة 30 مشاركًا بالغًا تم تقسيمهم إلى مجموعتين، الأولى اعتمدت نظامًا غذائيًا نباتيًا يتضمن الحليب ومشتقاته، بينما التزمت الثانية بنظام نباتي خالص يعتمد فقط على بدائل الحليب.

وأشارت النتائج إلى أن المجموعة التي تناولت الحليب ومنتجاته سجلت مستويات أكثر استقرارًا في سكر الدم، مع تراجع حالات الارتفاع المفاجئ، فضلًا عن زيادة في مادة الأستيل كارنيتين التي تدعم قدرة الجسم على استقلاب الدهون، وفي المقابل، أظهرت المجموعة النباتية الصرفة ارتفاعًا في مادة الفينيل ألانين التي قد تؤثر سلبًا على امتصاص الجلوكوز.

ونصح الباحثون بضرورة استشارة الأطباء قبل اعتماد أي نظام غذائي جديد، خاصة لدى الأشخاص المصابين بمشكلات في التمثيل الغذائي أو اضطرابات في مستويات السكر، لضمان تحقيق أفضل النتائج الصحية.

كما أكدت تقارير طبية أن الوقاية من مرض السكري تتطلب الالتزام بعادات غذائية صحية، والابتعاد عن الإفراط في تناول المشروبات المحلاة بالسكريات، ولا سيما العصائر المعلبة.