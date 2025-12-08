«ضاع عمرنا واحنا نجهل الكنز ده».. عشبة ربانية موجودة فـي كل بيت تنظف القولون وتطرد الغازات وتقضي علي الامساك

الرياض - كتبت رنا صلاح - تعد عشبة الزاز من النباتات الطبيعية التي اكتسبت شهرة واسعة لما تقدمه من دعم واضح لصحة الشعر وجماله وتنمو هذه العشبة في مناطق المغرب العربي وقد عرفت منذ زمن بعيد بقدرتها على معالجة مشكلات الشعر المختلفة فهي تقوي البصيلات وتحد من التساقط وتمنح الخصلات نعومة ولمعانا طبيعيا كما تساعد على الحد من التقصف والجفاف الناتجين عن التعرض للشمس والحرارة وتعمل على تهدئة فروة الرأس وتقليل الالتهابات مما يجعلها جزءا مهما في روتين العناية بالشعر الطبيعي.

طريقة إعداد عشبة الزاز

يمكن إعداد وصفة عشبة الزاز عبر مزج مسحوق العشبة مع كمية مناسبة من الماء الساخن ثم إضافة زيت طبيعي مثل زيت الزيتون أو زيت اللوز وتحريك الخليط حتى يصبح متماسكا وبعد أن يبرد يوضع على الشعر من الجذور إلى الأطراف ويترك لمدة ساعة قبل غسله بالماء الفاتر وتسهم هذه الطريقة في تغذية الشعر من العمق وترميم الألياف التالفة وتنشيط البصيلات بما يمنح الشعر قوة أكبر وكثافة أوضح ولمعانا صحيا دون الحاجة إلى مستحضرات كيميائية كما تناسب هذه الوصفة الشعر الجاف والتالف لما توفره من ترطيب وتحسين شامل لمظهر الخصلات بصورة طبيعية.

أساليب متنوعة لتعزيز فاعلية عشبة الزاز