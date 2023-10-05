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أحمد جودة - القاهرة - "من غير خبرة" مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف إدارية وطبية وصحية، فتحت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، باب التقديم لشغل الوظائف (الإدارية، الطبية، الصحية) لحملة الدبلوم فأعلى.

"من غير خبرة" مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف إدارية وطبية وصحية

"من غير خبرة" مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف إدارية وطبية وصحية

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية عن حاجتها لشغل وظائف إدارية وطبية وصحية، وكشفت عن المسميات الوظيفة المطلوبة: ( مشرفة سكن، فني رعاية مرضى، مدير مشاريع تقنية المعلومات، مدير الحالات، منسق دورات، مدير سريري، فني تخدير، أخصائي تمريض، أخصائي قسطرة قلبية، استشاري أمراض القلب، طبيب استشاري مشارك، طبيب استشاري مساعد).

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التخصصات المطلوبة لوظائف مدينة الملك سعود الطبية

تنشر بوابة الفجر الإلكترونية التخصصات المطلوبة لوظائف مدينة الملك سعود الطبية، وذلك ضمن خدمتها المتنوعة التي تقدمها لمتابعيها:

خدمة اجتماعية

علم النفس

تقنية المعلومات

علوم الحاسب

التخدير

التمريض

الإدارة الصحية

تخصصات صحية

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شروط التقدم لوظائف مدينة الملك سعود

"من غير خبرة" مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف إدارية وطبية وصحية

أوضحت مدينة الملك سعود، أن شروط التقدم للوظائف المتاحة هي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلا على المؤهل المطلوب حسب التخصصات المذكورة، بالإضافة لتوفر المتطلبات الأخرى المحددة لكل وظيفة، وإجادة اللغة الإنجليزية حسب الحد الأدنى الموضح لكل وظيفة.

المؤهلات المطلوبة لوظائف مدينة الملك سعود

تحرص بوابة الفجر الإلكترونية، على نشر المؤهلات المطلوبة لوظائف مدينة الملك سعود:

الدبلوم

البكالورويس

الماجستير

التقديم لوظائف مدينة الملك سعود

يمكن التقديم لوظائف مدينة الملك سعود من خلال الرابط التالي هنا

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