نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. انطلاق فعالية الطريق إلى "أذكى" بعروض استثنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غدًا فعالية الطريق إلى "أذكى" التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالشراكة مع وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، وتعد أولى مبادرات الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي "أذكى" المخصصة لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في المملكة، وذلك في مقر الصالات الرياضية الخضراء بمدينة الرياض.

وتستهدف هذه الفعالية حضورًا جماهيرًا كبيرًا من طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية ليشهدوا عروضًا استثنائية تجمع ما بين التفكير والإلهام في قوالب ترفيهية تثقيفية تحقق الوصول إلى فهم وإدراك أبعاد تقنيات البرمجة والذكاء الاصطناعي إلى جانب تزويدهم بالمعرفة من خلال حضور المختصين في هذه المجالات التقنية المتقدمة.

وسيتم خلال الفعالية التي ستبدأ الساعة 3 عصرًا حتى الساعة 6:30 مساءً إقامة مسابقات وألعاب إلكترونية إثرائية تُنمي التفكير الإبداعي في إيجاد الحلول البرمجية باستخدام الذكاء الاصطناعي، مثل: الحارس الذكي، X/O، Rocket League، بمشاركة مجموعة من مواهب الجيل القادم والمحترفين في الألعاب الإلكترونية حيث تعد من مصادر التعلم الحديثة لمختلف الفئات العمرية الصغيرة.

وتهدف فعالية (أذكى) إلى صناعة جيل وطني واعد من المبرمجين والمتمكنين من تقنيات البرمجة والذكاء الاصطناعي بأسلوب حديث يحقق الأثر بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة في تمكين الشباب والارتقاء بهم بوصفهم الطاقة التي لا تنضب.

ويمكن للراغبين في متابعة أحداث الفعالية، بالإضافة إلى مستجدات الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي (أذكى) متابعة الحساب الرسمي للأولمبياد عبر منصة (إكس) @Athka_sa.

ويهدف الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي إلى اكتشاف المتميزين من طلاب التعليم العام في هاتين المرحلتين في التفكير الحسابي للتحليل ومعالجة المشكلات البرمجية للدخول في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى بناء وتمكين قدرات وكفاءات جيل اليوم في البرمجة والذكاء الاصطناعي، واستثمار قدراتهم الذهنية في حل المشكلات المعقدة والتنافس العلمي في الأولمبيادات الدولية في مجال المعلوماتية والذكاء الاصطناعي