نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضمك يتغلب على الحزم برباعية في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغلب فريق ضمك على الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب ضمك بخميس مشيط في افتتاح منافسات الجولة الـ9 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم "دوري روشن".

وارتفع رصيد ضمك بهدف الفوز إلى 10 نقاط مقابل 3 للحزم، إذ جاءت أهداف الفريق الفائز عند الدقائق 16، 42، 46، 63 عن طريق كل من أسان سيساي وكيفن نكودو "هدفين" وأحمد الزين، فيما سجل نواف الحبشي عند الدقيقة 83 الهدف الوحيد للحزم.