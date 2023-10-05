نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "منشآت" تشارك بِورش عمل تثقيفية وجناح متخصص بريادة الأعمال بمعرض الرياض الدولي للكتاب2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة " منشآت " في معرض الرياض الدولي للكتاب 2023 بتقديم خدماتها للزوار، بهدف تعزيز ونشر ثقافة ريادة الأعمال لدى أفراد المجتمع.

وتقدم "منشآت "منطقة لعرض لقاءات وقصص نجاح، وورش عمل في مختلف الموضوعات بالجانب الريادي، والتي من أبرز عناوينها: ورشة عمل خطوات تأسيس المشاريع الريادية، تجارب رواد أعمال وقصص نجاح، تعريف بخدمات وممكنات الهيئة وغيرها، وتجاوزت اللقاءات وورش العمل أكثر من ٥٠ ورشة طوال فترة الفعالية.

وتضم "منطقة مرشدين" مجموعة من المرشدين في مختلف المجالات والتخصصات لتقديم الدعم والإرشاد لزوار المعرض، ويبلغ عددهم٦٠ مرشدًا.

كما تعرض "منطقة الكتب" كُتبا سمعية، وكتبًا ورقية بجناح خاص تضم مايتجاوز ٧ آلاف كتاب.

يذكر أن "منشآت" سعت من خلال مشاركتها في معرض الرياض الدولي للكتاب 2023 إلى نشر ثقافة العمل الحر، وريادة الأعمال، والابتكار للوصول إلى شرائح المجتمع المستهدفة وتوعيتهم، وإيصال الإنتاج الفكري إلى أكبر فئة من رواد الأعمال والباحثين والمختصين.