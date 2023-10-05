"مسرعة أدب الأطفال واليافعين" تستعرض أعمال المشاركين في معرض الرياض الدولي للكتاب

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أحمد جودة - القاهرة - جذب مشروع "مسرعة أدب الأطفال واليافعين" الذي أطلقته وزارة الثقافة، ممثلة في هيئة الأدب والترجمة والنشر، زوار معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، بإتاحتها الفرصة للمشاركين الذين استعرضوا من خلالها خدماتهم وبرامجهم ونطاق عملهم، وأثر المسرعة على تطور مشروعاتهم عبر مراحل البرنامج المتعددة.

وهدفت "هيئة الأدب" من هذه المسرعة إلى خلق فرص استثمارية يستفيد منها رواد الأعمال في هذا المجال ودعم الاقتصاد الوطني؛ عبر إيجاد فرص وظيفية للشباب السعودي وحلول مبتكرة في مواجهة التحديات، وتشجيع واحتواء المجتمع الأدبي من مطورين ومصممين وتحفيز الابتكار الجماعي ودعم وتفعيل إنتاج محتوى أدب الأطفال واليافعين.

وتعمل "المسرعة" على دعم وتطوير المنشآت الناشئة في مجال أدب الأطفال واليافعين، وتوفير بيئة عمل محفزة لروّاد الأعمال، وتقديم الإرشاد والتدريب، والمنح المالية لتسريع نموها.

يُذكر أن مشروع "مسرعة أدب الأطفال واليافعين" أُطلقته وزارة الثقافة ممثلة في هيئة الأدب والنشر، من أجل تطوير قدرات الأطفال واليافعين في كتابة ورسم ورواية القصص، ومختلف المهارات الأدبية، وذلك بتطبيق أفضل الممارسات العالمية؛ من خلال توفير الإرشاد والتوجيه والتدريب، بالإضافة إلى المنح المالية المساهمة في تنمية وتطوير الشركات في هذا المجال.