نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة العليان القابضة توفر وظائف شاغرة الثانوية فأعلى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مجموعة العليان القابضة عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى للعمل بفروعها في الرياض، جدة، الدمام، الخبر، تبوك، الجبيل.

المجالات الوظيفية:

– وظائف إدارية.

– وظائف مالية.

– وظائف قانونية.

– وظائف هندسية.

– وظائف تقنية.

– وظائف فنية.

– وظائف أخرى.

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية.

– الدبلوم.

– البكالوريوس فأعلى.

أماكن العمل:

– الرياض.

– جدة.

– الدمام.

– الخبر.

– تبوك.

– الجبيل

وفي وقت سابق، أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الرياض.

وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة بالمسميات:

– مسؤول بيانات الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، نظم المعلومات، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– محلل تقني أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي منتج أول: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وفي السياق ذاته، كشفت الشركة عن حاجتها لعدد من الوظائف التالية:

موظف تطوير الأعمال

مهندس خدمات

مهندس معماري

مدير أول للعمليات والنظام

مسؤول تنفيذي للحسابات الرئيسية

مدير التسويق التجاري

أخصائي منتجات أول

المشغل 1

موظف كبير للمشتريات

مهندس GDO



التخصصات المطلوبة:

الإدارية

المالية

قانونية

الهندسية

التقنية

الفنية

وغيرها من التخصصات

المؤهلات المطلوبة:

الثانوية

الدبلوم

البكالوريوس فأعلى