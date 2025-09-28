نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد اللطيف يتابع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب.. ويؤكد أهمية دراسة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار حرصه على المتابعة الميدانية بمختلف مدارس الجمهورية، واصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جولاته التفقدية اليوم بإجراء جولة مفاجئة بعدد من المدارس بمحافظة الغربية، وذلك لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية وحضور الطلاب وتسليم الكتب الدراسية لمختلف المراحل التعليمية.

ورافق الوزير خلال جولته الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

واستهل الوزير جولته بتفقد مدرسة السنطة الإعدادية بنات التابعة لإدارة السنطة التعليمية، والتي تضم (٥٤٧) طالبة.

وخلال الجولة، تفقد الوزير عددًا من الفصول الدراسية، واطمأن على نسب الكثافات الطلابية وحضور الطالبات، كما تابع مستوى التحصيل الدراسي لطالبات أحد فصول الصف الثاني الإعدادي، حيث دار حوار مع الطالبات حول استفادتهن من المدرسة، كما تطرق الحوار لدراسة مادة التربية الدينية، حيث أكد السيد الوزير لهن على أهمية دراسة مادة التربية الدينية باعتبارها من أهم المواد الدراسية التي تغرس القيم والأخلاق لدى الطلاب.

وفي ختام زيارته للمدرسة، أشاد الوزير بمستوى الطالبات، مثمنًا جهود مديرة المدرسة والمعلمين، ومؤكدًا أن ما يبذلونه من عطاء يُعد ركيزة أساسية لنجاح المنظومة التعليمية.

ثم توجه الوزير إلى مدرسة عمار بن ياسر الرسمية لغات التابعة لإدارة السنطة التعليمية، والتي تضم (١٢٠٠) طالب وطالبة، حيث حرص الوزير خلال الجولة على متابعة الكثافات الطلابية ونسب الحضور، والالتزام بتسليم الكتب الدراسية للطلاب، وأعمال الصيانة التي تمت بالمدرسة.

كما شملت الجولة زيارة السيد الوزير محمد عبد اللطيف لمدرسة السنطة الثانوية المشتركة التي تضم (١٨٤١) طالبًا وطالبة، حيث تابع السيد الوزير تدريبًا مسرحيًا لطالبتين تناول شرحا لنظام شهادة البكالوريا ومميزاته، واستمع الوزير إلى آراء عدد من الطالبات حول نظام شهادة البكالوريا.

كما تناول السيد الوزير خلال النقاش مع الطالبات مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن دراسة هذه المادة سيتم عبر منصة "كيريو" اليابانية وسيحصل الطلاب على اسم المستخدم ورقم سري لتمكينهم من الدخول على المنصة، مشيرا إلى أن دراسة هذه المادة تؤهلهم للحصول على شهادة دولية في البرمجة عقب الانتهاء من الاختبار.

وفي ختام جولته بالمدرسة، وجّه الوزير بضرورة الحفاظ على نظافة الفصول والدهانات التي تمت في إطار أعمال الصيانة، مشددًا على ترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية لدى الطلاب.

كما تضمنت جولة السيد الوزير مدرسة السادات الثانوية بنات التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، والتي تضم (١٦٩٩) طالبة.

وخلال الزيارة، دار حوار مفتوح بين الوزير وعدد من الطالبات حول المناهج ونظام الامتحانات في نظام شهادة البكالوريا المصرية، حيث أبدين تفاعلًا إيجابيًا وطرحْن رؤى طموحة لمستقبلهن التعليمي والمهني.

كما تحدث الوزير مع الطالبات عن أهمية مواكبة التطور التكنولوجي، مشددًا على أن التكنولوجيا أصبحت جزءًا لا يتجزأ من مختلف جوانب الحياة، وأن التأقلم معها واكتساب مهاراتها بات أمرًا ضروريًا لمستقبل أفضل، وهو ما انعكس على حرص وزارة التربية والتعليم على التعاون مع اليابان لتدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي.

وفي إطار جولته بالمدرسة، حرص الوزير على لقاء عدد من المعلمين والمعلمات، حيث دار حوار مفتوح حول نظام شهادة البكالوريا، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه منظومة التعليم بالمدرسة.

وعقب ذلك، توجه الوزير إلى مدرسة الجلاء الثانوية بنين التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، والتي تضم (٩٣٨) طالبًا.

وخلال الجولة، اطلع السيد الوزير على نسب الكثافة الطلابية والحضور، ووجّه بضرورة الالتزام باجراء التقييمات الأسبوعية في موعدها.

كما دار حوار مفتوح مع الطلاب حول اختيارهم بين نظام شهادة البكالوريا والثانوية العامة، حيث طرح الطلاب في هذا الإطار عددا من الأسئلة تناول السيد الوزير إجابتها بشرح مفصل حول الفروق بين النظامين وما يتميز به نظام شهادة البكالوريا من توفير عدد مواد دراسية أقل وفرص امتحانية متعددة.

كما أكد السيد الوزير على أهمية دراسة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة "كيريو" اليابانية وما توفره للطلاب من مهارات تتيح لهم فرص عمل متنوعة في المستقبل.

واختتم الوزير جولاته بزيارة مدرسة عبدالله بن الزبير الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، والتي تضم (٢٣٠٠) طالبا وطالبة.

وخلال تفقده للفصول الدراسية، تابع الوزير نسب الكثافات الطلابية، واستلام الطلاب للكتب الدراسية، ووجّه بضرورة الاهتمام بالمستوى العلمي للطلاب.

وفي ختام جولته التفقدية بمحافظة الغربية، أكد السيد الوزير أن الوزارة حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة لمديري المدارس والمعلمين لتعزيز العملية التعليمية بالمحافظة.