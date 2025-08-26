الرياض - كتبت رنا صلاح - تعيش المملكة العربية السعودية مرحلة متقدمة في إعادة صياغة مفهوم التعليم وتنظيم البيئة المدرسية بما يتناسب مع احتياجات الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء ومن بين القرارات اللافتة التي أعلنتها وزارة التعليم مؤخرًا، السماح لمنسوبيها من المعلمين والموظفين بالحصول على ساعات مرنة خلال الأسبوع الدراسي الأول، بهدف مرافقة أبنائهم في المراحل الأولية ورياض الأطفال، بما يسهل عملية التهيئة النفسية والاجتماعية للطلاب في بداية العام الدراسي ذجثنم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مرونة لمنسوبي التعليم .. 4 ساعات بس عمل ومرافقة الأبناء رسمياً لهذه الفئات في السعودية

بحسب التعميم الوزاري، فإن القرار يتيح للمعلمين والموظفين استئذانًا يوميًا يصل إلى أربع ساعات خلال ثلاثة أيام من الأسبوع الدراسي الأول ويشترط لذلك التنسيق المسبق مع المدير المباشر في المدرسة أو الجهة الإدارية، بالإضافة إلى إرفاق ما يثبت تسجيل الطفل أو الطفلة في مرحلة التمهيدي أو الصفوف الأولية عبر نظام "حضوري" الإلكتروني المعتمد.

كما أوضحت الوزارة أن آخر وقت مسموح به لتسجيل الدخول في النظام هو الساعة الحادية عشرة صباحًا، وذلك لضمان انتظام العملية التعليمية وعدم تعطيل سير العمل داخل المدارس.

البعد الإنساني للقرار

قد يبدو القرار في ظاهره إداريًا، لكنه في حقيقته يحمل بعدًا إنسانيًا عميقًا بداية العام الدراسي تمثل لحظة حساسة للطفل وولي الأمر على حد سواء؛ فالكثير من الأطفال في المراحل الأولى يواجهون رهبة الانفصال عن الأسرة، والانتقال إلى بيئة جديدة مليئة بالوجوه المجهولة والتعليمات المختلفة. وجود الأب أو الأم بجوار الطفل في هذه المرحلة يمنحه شعورًا بالأمان، ويخفف من حدة القلق، ويعزز ثقته بنفسه في مواجهة بيئة المدرسة.

أثر القرار على الطلاب

هذا الإجراء من شأنه أن يسهم في تيسير عملية التكيف لدى الطلاب الجدد، ويجعل حضورهم المدرسي في الأيام الأولى أكثر سلاسة والأطفال الذين يشعرون بوجود دعم مباشر من أسرهم يكونون أكثر استعدادًا للتعلم، وأسرع استجابة للتوجيهات، وأقل عرضة للاضطرابات السلوكية التي قد تظهر في حالات الانفصال المفاجئ عن الوالدين.

دعم أولياء الأمور

الكثير من أولياء الأمور العاملين في قطاع التعليم يعانون عادة من تضارب أدوارهم بين مسؤوليات العمل وواجباتهم الأسرية في بداية العام الدراسي إذ قد يضطر الأب أو الأم للتغيب عن العمل لمرافقة الطفل، ما قد يسبب إشكالات إدارية أو خصومات وظيفية والقرار الجديد يرفع هذا العبء عن كاهل ولي الأمر، إذ يمنحه مرونة رسمية دون أن يُحسب عليه غياب، بل باعتباره حقًا مشروعًا معتمدًا من الوزارة.