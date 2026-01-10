الرياض - كتبت رنا صلاح - استعلام عن فاتورة شركة المياه الوطنية برقم الحساب من الخطوات التي يقوم بها العميل شهريًا للتعرف على قيمة الفاتورة الخاصة بمنزله عبر موقع شركة المياه الوطنية في السعودية التي تعد إحدى الشركات الرائدة في توفير خدمات المياه والصرف الصحي في المملكة وقد تأسست الشركة في عام 2008 وتتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال، ومن خلال مقالنا التالي سنتعرف على كيفية الاستعلام عن فاتورة شركة المياه الوطنية برقم الحساب، فكونوا معنا خرفزج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

طريقة الاستعلام عن فاتورة شركة المياه الوطنية برقم الحساب في السعودية

يمكنك الاستعلام عن فاتورة شركة المياه الوطنية في المملكة السعودية عن طريق الدخول إلى موقع الشركة الإلكتروني وتسجيل الدخول باستخدام رقم الحساب الخاص بك، وبعد تسجيل الدخول، يمكنك الاطلاع على الفواتير الصادرة والمستحقة وتفاصيل الدفع والتسديد.

استعلام عن فاتورة شركة المياه الوطنية برقم الحساب

كما يمكنك الاستعلام عن الفواتير عن طريق تطبيق الجوال الخاص بالشركة، وذلك بتحميل التطبيق على هاتفك الذكي وتسجيل الدخول باستخدام رقم الحساب الخاص بك وستتمكن من الاطلاع على الفواتير وتفاصيل الدفع والتسديد عن طريق التطبيق.

وإذا كنت تفضل الاتصال هاتفيًا فيمكنك الاتصال بالرقم الخاص بشركة المياه الوطنية، وهو 920001100 وطلب مساعدة خدمة العملاء والاستعلام عن فواتيرك وتفاصيل الدفع والتسديد.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب

الدخول لموقع الشركة الوطنية للمياه من هنا..

تسجيل الدخول.

إضافة البيانات المطلوبة.

إرفاق صورة العداد وصك الملكية.

اضغط الخدمات الإلكترونية.

اضغط الاستعلام عن فاتورة المياه.

ادخل رقم الحساب.

ادخل رمز التحقق.

ستظهر لك تفاصيل الفاتورة كاملة وقيمة المبلغ المستحق سداده.

الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد

للاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد، ينبغي إتباع هذه الخطوات:

الدخول لموقع شركة المياه الوطنية.

حدد الفرع الإلكتروني.

اختر خدمة الفواتير.

اختر الاستعلام عن الفاتورة برقم العداد.

ادخل رقم جوالك.

انقر على إرسال.

سيتم إظهار تفاصيل فاتورتك والتي يمكنك طباعتها أو الاحتفاظ بنسخة منها.

كيفية حساب قيمة فاتورة المياه

أوضحت شركة المياه أن المواطن يستطيع حساب الاستهلاك الشهري الخاص به من المياه من خلال الحاسبة التفاعلية كالتالي:

الدخول لموقع الحاسبة التفاعلية.

إدخال قراءة فاتورة المياه السابقة.

تسجيل الفاتورة الحالية.

تحديد قيمة استهلاك المياه.

الضغط على كلمة حساب.

خدمات شركة المياه الوطنية

تتولى شركة المياه الوطنية مهمة توفير خدمات المياه والصرف الصحي للمنازل والمؤسسات والمنشآت الحكومية في المملكة، وتسعى جاهدة لتحسين جودة الخدمات التي تقدمها وتطويرها باستمرار وتعمل الشركة على تحقيق رؤيتها في توفير مياه نظيفة وصحية للجميع وتحسين البيئة والمجتمع.

وتعتبر شركة المياه الوطنية في المملكة السعودية رائدة في استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة في مجال إدارة وتوزيع المياه والصرف الصحي، وتسعى دائماً لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

تهتم الشركة بالحفاظ على البيئة والحد من التلوث من خلال استخدام تقنيات صديقة للبيئة في معالجة المياه العادمة بالإضافة إلى ذلك، تسعى شركة المياه الوطنية إلى تحسين الوعي بأهمية المحافظة على المياه وتشجيع الاستخدام الفعال للمياه وتعزيز ثقافة الاستدامة في المجتمع.

تقدم الشركة أيضاً العديد من الخدمات الإضافية مثل تركيب العدادات الذكية وتقديم النصائح لتوفير المياه وتقليل الفواتير.