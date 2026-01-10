الرياض - كتبت رنا صلاح - شهد سوق العمل في المملكة العربية السعودية خلال هذا الأسبوع نشاطًا لافتًا مع إعلان منصة جدارات عن طرح ما يقارب 2800 فرصة وظيفية متنوعة، شملت القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص . ويعكس هذا الإعلان مؤشرات إيجابية على توسّع التوظيف وتنوّع الاحتياجات المهنية في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 شطزكي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

منصة جدارات تعلن 2800 فرصة وظيفية في السعودية | تفاصيل الوظائف حسب القطاعات والمناطق

أعلنت الجهات الحكومية عن توفر نحو 50 وظيفة تعاقدية في عدد من التخصصات الحيوية، ركّزت بشكل أساسي على القطاعات الصحية والهندسية والإدارية، في إطار تعزيز الكفاءات الوطنية ورفع جودة الخدمات الحكومية.

تفاصيل الوظائف الحكومية المعلنة عبر منصة جدارات

فني غرف عمليات

أخصائي تمريض

فني أطراف صناعية

أطباء نواب واستشاريون

أخصائي تخطيط مشتريات

أخصائي أداء مؤسسي

وظائف القطاع شبه الحكومي في السعودية

في القطاع شبه الحكومي، بلغ عدد الوظائف المطروحة 47 وظيفة، وتركزت في المناصب القيادية والاستشارية، ما يعكس توجه هذه الجهات إلى تطوير الحوكمة المؤسسية وتعزيز التحول الرقمي والاستدامة.

مدير تطوير الموارد البشرية

مدير تنفيذي للحوكمة

مدير تنفيذي للتحول الرقمي

مستشار قانوني

مختص إدارة مشاريع

مختص استدامة بيئية

القطاع الخاص يتصدر التوظيف في السعودية

تصدّر القطاع الخاص المشهد بعدد 2660 وظيفة شاغرة موزعة على مختلف مناطق المملكة، في مؤشر واضح على توسّع الأنشطة الاقتصادية وزيادة الطلب على الكفاءات في مجالات متعددة.

توزيع وظائف القطاع الخاص حسب المناطق

الرياض: 807 وظائف

مكة المكرمة: 593 وظيفة

الحدود الشمالية: 504 وظائف

المنطقة الشرقية: 269 وظيفة

القصيم: 103 وظائف

عسير: 86 وظيفة

نجران: 94 وظيفة

تبوك: 66 وظيفة

جازان: 32 وظيفة

الجوف: 28 وظيفة

الباحة: 16 وظيفة

حائل: 9 وظائف

أكثر المهن المطلوبة في سوق العمل السعودي حالياً

تشير بيانات منصة جدارات إلى ارتفاع الطلب على عدد من التخصصات، خاصة في ظل التوجه نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

الوظائف التقنية والتحول الرقمي

الوظائف الإدارية وإدارة المشاريع

المبيعات وخدمة العملاء

التخصصات الهندسية

الوظائف الصحية والطبية

الاستشارات القانونية والمالية

دلالات أرقام التوظيف في السعودية

تعكس هذه الأرقام اهتمامًا متزايدًا بتطوير الكوادر الصحية والفنية، إلى جانب تنمية مهارات إدارة المشاريع والتحول الرقمي. كما تبرز المدن الكبرى مثل الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية كمحركات رئيسية لسوق العمل، مع استمرار الحاجة لدعم فرص التوظيف في المناطق الأقل كثافة سكانية لتحقيق تنمية متوازنة.

طريقة التقديم على وظائف منصة جدارات

يمكن للراغبين في التقديم على الوظائف المعلنة عبر منصة جدارات اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة جدارات الرسمية تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد تحديث السيرة الذاتية والبيانات الشخصية البحث عن الوظائف المناسبة والتقديم عليها إلكترونيًا

روابط التقديم على الوظائف عبر منصة جدارات

فيما يلي روابط التقديم كما وردت في المقالة الأساسية:

يؤكد إعلان منصة جدارات عن نحو 2800 فرصة وظيفية في مختلف القطاعات والمناطق على حيوية سوق العمل السعودي واستمراره في خلق فرص جديدة تتماشى مع متطلبات التنمية ورؤية المملكة 2030. ويُنصح الباحثون عن عمل بمتابعة المنصة بشكل مستمر والتقديم المبكر لزيادة فرص القبول.