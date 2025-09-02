نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان رئيس فيتنام بذكرى استقلال بلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس لونغ كوونغ، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.



وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس لونغ كوونغ، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبَّر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.