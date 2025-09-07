نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يناقش هاتفيًا مع وزيرة خارجية المملكة المتحدة مستجدات الأوضاع في المنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا، من معالي وزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيفيت كوبر.



وفي مستهل الاتصال، هنأ كوبر بمناسبة توليها منصب وزيرة الخارجية في بريطانيا، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة العمل المشترك بين البلدين بما يخدم مصالحهما، ويعزز جهود السلام في المنطقة والعالم.

كما تم خلال الاتصال مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة حيالها.