الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة تاريخية لتعزيز التوظيف الوطني وتمكين الكوادر السعودية، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية بقيادة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ عن إطلاق أكبر عملية توظيف منذ تأسيس الوزارة، عبر توفير 91 ألف وظيفة على نظام المكافآت . وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة لتطوير خدمات المساجد وتعزيز مشاركة المواطنين في عمارة بيوت الله، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 حهضقغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وزارة الشؤون الإسلامية تطلق أكبر عملية توظيف للمساجد بنظام المكافآت في تاريخ المملكة

فتح باب التوظيف لـ 31 ألف وظيفة جديدة في السعودية

كشف وزير الشؤون الإسلامية يوم الجمعة عن فتح باب التوظيف لشغل 31 ألف وظيفة جديدة في مختلف مناطق المملكة، ليصل بذلك إجمالي الوظائف المتاحة على نظام المكافآت إلى 91 ألف فرصة وظيفية. وتعد هذه الخطوة نقلة نوعية في تمكين السعوديين والسعوديات من شغل وظائف مهمة في قطاع المساجد، بما يشمل الإمامة، الأذان، وخدمة المصلين.

التغطية الإعلامية والاهتمام المجتمعي

حظي الإعلان بتغطية واسعة من وسائل الإعلام المحلية والإلكترونية، التي وصفته بـ أكبر عملية توظيف في القطاع الديني بالمملكة. وأبرزت التقارير الصحفية الدور القيادي للوزارة في تمكين الكفاءات الوطنية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمرتادي المساجد، مع ما تحمله هذه المبادرة من أثر اجتماعي وتنموي على مستوى المملكة.

تأثير المبادرة على تطوير قطاع المساجد

تأتي هذه الخطوة لتعزيز الأداء الإداري والفني في الوزارة، ورفع مستوى الاحترافية في إدارة المساجد. كما تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمصلين، من خلال توفير كوادر وطنية مدربة وملتزمة، تعمل ضمن نظام مرن يسمح بالجمع بين وظيفة أساسية وخدمة المسجد، بما يوسع فرص مشاركة المواطنين في عمارة بيوت الله.

تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي

شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيرًا مع الخبر، حيث عبّر المواطنون عن فخرهم بمبادرة الوزارة التي تجمع بين شرف خدمة المساجد والاستقرار الوظيفي ودعم الكفاءات الوطنية. وأشاد المستخدمون بالمرونة التي يوفرها نظام المكافآت، الذي يتيح الجمع بين العمل الأساسي وخدمة المسجد دون اشتراط التفرغ الكامل.

رؤية استراتيجية لتطوير القطاع الديني

أكد عدد من الكتاب والإعلاميين أن هذه الخطوة تعكس رؤية استراتيجية واضحة يقودها الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، الذي أحدث منذ توليه الوزارة قبل سبع سنوات نقلة نوعية في جميع قطاعاتها. وأوضحوا أن البرنامج الوطني للتوظيف بات نموذجًا ناجحًا في الاستثمار في المواطن وخدمة المجتمع، ويشكل محركًا رئيسيًا لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في تعزيز الكفاءات الوطنية والارتقاء بخدمات المساجد.