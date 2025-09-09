نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا انطلاق مهرجان الرطب الثاني بسكاكا يعرض مختلف أنواع التمور بالمنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غدًا الثلاثاء فعاليات مهرجان الرطب الثاني بسكاكا الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف ممثلًا بمكتب سكاكا، لمدة 5 أيام في مركز الأمير عبدالإله الحضاري.

ويشارك في المهرجان مجموعة من المزارعين الذين يعرضون منتجاتهم من مختلف أنواع التمور في منطقة الجوف ومن أبرزها: حلوة الجوف، بويضاء، حسينية، مجدول، صقعي، برحي، سكري، خلاص وغيرها.

ويهدف المهرجان لدعم المزارعين والتعريف بنخل منطقة الجوف وفتح قنوات تسويقية جديدة لمنتجات المزارعين المشاركين، كما يتضمن المهرجان برامج تثقيفية وترفيهية متنوعة، وفقرات للطفل وأركان للأسر المنتجة إلى جانب الموروث الشعبي والفنون.

جدير بالذكر أن المركز الوطني للنخيل والتمور أقام ورشة عمل بسكاكا للتعريف بمهام المركز وفرص التعاون مع الشركاء، وتسليط الضوء على الزراعة التعاقدية لشراء التمور من منطقة الجوف، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الجوبة التعاونية الزراعية بالجوف وعدد من المزارعين والمهتمين، وبحثت الورشة سبل تطوير قطاع التمور بالمنطقة، كما اعتمدت التعاقد لشراء التمور من نوعي حلوة الجوف وبويضاء.