نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من جدة بث مباشر/ إكس تويتر مباراة الأهلي والباطن، اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025 – قمة حماسية بملعب نادي الباطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - من جدة بث مباشر/ إكس تويتر مباراة الأهلي والباطن، اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025 – قمة حماسية بملعب نادي الباطن

يُقدّم لكم موقع دوت الخليج الإخباري خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي والباطن اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في مواجهة مرتقبة يحتضنها ملعب نادي الباطن، وسط ترقب جماهيري واسع لمتابعة أحد أقوى لقاءات الكأس هذا الموسم.

بث مباشر الأهلي والباطن في كأس الملك

تنطلق صافرة البداية في التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، حيث يسعى الأهلي لمواصلة سلسلة انتصاراته، بينما يدخل الباطن اللقاء بطموح المفاجأة والتأهل إلى نصف النهائي لأول مرة في تاريخه.

وتُعد المباراة اختبارًا حقيقيًا للفريقين، خاصة أن الأهلي يسعى لاستعادة لقب البطولة بعد سنوات من الغياب، في حين يطمح الباطن في كتابة فصل جديد من تاريخه الكروي.

أهلي جدة يدخل اللقاء بثقة كبيرة

يخوض أهلي جدة اللقاء بثقة عالية بعد سلسلة من النتائج الإيجابية في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا، إذ لم يتعرض الفريق لأي خسارة خلال آخر خمس مباريات.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول الدوري برصيد 12 نقطة، جمعها من 3 انتصارات و3 تعادلات، دون أي خسارة، وكان آخرها الفوز على النجمة (1-0)، ما يؤكد جاهزيته للمنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الباطن

من المنتظر أن يعتمد المدرب الألماني ماتياس يايسله على مزيج من العناصر الأساسية والبدلاء، لتحقيق التوازن بين الأداء الفني وإراحة بعض اللاعبين قبل استئناف مباريات الدوري.

المركز اللاعبون حراسة المرمى إدوارد ميندي خط الدفاع روبيرتو فيرمينو – عبد الباسط هندي – إيزيان عليو خط الوسط فرانك كيسي – محمد المجحد – رياض بودبوز خط الهجوم رياض محرز – ألان سانت ماكسيمان – فراس البريكان

الباطن يسعى لمواصلة مغامرته في الكأس

على الجانب الآخر، يدخل فريق الباطن اللقاء بروح قتالية عالية، بعد نجاحه في التأهل إلى ربع النهائي على حساب الاتفاق بركلات الترجيح (4-2)، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (2-2).

ويطمح الباطن في تحقيق مفاجأة مدوية بإقصاء الأهلي من البطولة، ومواصلة مشواره المميز في كأس الملك هذا الموسم.

طريق الفريقين إلى ربع النهائي

الأهلي: فاز على العربي (5-0) في دور الـ16، في مباراة شهدت تألق النجم الجزائري رياض محرز الذي سجل هدفين وصنع مثلهما.

الباطن: تأهل بعد الفوز على الاتفاق بركلات الترجيح (4-2)، بعد مباراة قوية ومثيرة من الطرفين.

تاريخ مواجهات الأهلي والباطن

تاريخيًا، يميل التفوق بوضوح لصالح الأهلي في مواجهاته أمام الباطن، حيث حقق الفريق الجداوي أغلب الانتصارات في جميع المسابقات، بينما لم ينجح الباطن سوى في تحقيق انتصارات محدودة، أغلبها على أرضه وبين جماهيره.

وتبقى مباريات الفريقين دائمًا حافلة بالإثارة، خاصة أن الباطن يمتلك الطموح والرغبة في مفاجأة الكبار، فيما يملك الأهلي الخبرة والنجوم القادرين على حسم اللقاء في أي لحظة.

توقعات اللقاء

من المتوقع أن تشهد المباراة أداء هجوميًا قويًا من الأهلي بقيادة الثلاثي محرز وسانت ماكسيمان والبريكان، مقابل دفاع منظم من الباطن ومحاولات خطف هدف مباغت عبر الهجمات المرتدة.

المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات، لكنها تُعد فرصة للأهلي لتأكيد عودته القوية هذا الموسم، بينما الباطن يبحث عن مفاجأة تُخلّد في تاريخه.