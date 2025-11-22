نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي ينتصر على شبيبة القبائل الجزائري برباعية مع الرأفة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - انتهت الان أحداث مباراة الأهلي وشبيبة القبائل والتي تجري ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال افريقيا.

وتفوق الأهلي برباعية مقابل هدف وحيد وسط تألق كبير للاعب محمود تريزيجيه



هدف اللقاء الأول افتتحه اللاعب محمود تريزيجيه في الدقيقة 36 من عمر المباراة ليتقدم الأهلي وسط فرحة جماهيرية كبيرة.

سريعا ارتفعت المعنويات ليسجل محمد شريف أولى أهدافه الافريقية الموسم الحالي في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول.



وفي الدقيقة 57 من عمر المباراة سجل الشناوي هدف تذليل الفارق للفريق الجزائري بعد خطأ تسببت بهدف عكسي.

تريزيجيه سجل هدف تأكيد الفوز في الدقيقة 71 من عمر اللقاء ويضاعف الأهلي تقدمه برباعية بنظيفة بعد هدف العائد من الاصابة امام عاشور ويحصد أولى النقاط.

