الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد انطلاقة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، وتحديداً في المجموعة الثانية، مواجهة عيار ثقيل بين عملاق الكرة المصرية الأهلي وضيفه شبيبة القبائل الجزائري، تستضيف أرضية استاد القاهرة هذا اللقاء الافتتاحي الذي يحظى باهتمام جماهيري واسع، تعمل وسائل الإعلام على تغطية كافة الجوانب المتعلقة بالمباراة، بما في ذلك إعلان الموعد الرسمي لبدء الصافرة، استعراض التشكيلات المتوقعة التي سيدفع بها كل فريق، وتوضيح الشبكات التلفزيونية الناقلة لهذه القمة الكروية.

أجواء مشتعلة الآن.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل الجزائري الشوط الثاني في دوري أبطال

موعد مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل الجزائري اليوم

في القاهرة وعلى أرضية استاد القاهرة الدولي، تقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري اليوم 22 نوفمبر 2025، توقيت صافرة البداية: 06:00 مساءً (مصر)، 07:00 مساءً (السعودية)، 08:00 مساءً (الإمارات).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل الجزائري اليوم

سيتم تغطية ونقل وقائع هذه المواجهة الأفريقية الكبيرة بين الأهلي وشبيبة القبائل عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا عبر قناة beIN Sports HD 5، ويقوم بنقل أحداث المباراة المعلق الرياضي خليل البلوشي، كما ومن المتوقع أن تنقل المباراة المرتقبة عبر قناة أون سبورت المصرية.

تشكيل النادي الأهلي المتوقع اليوم

جاء تشكيل النادي الأهلي المتوقع أمام نظيرة نادي شبيبة القبائل الجزائري في المواجهة المرتقبة، على النحو التالي.